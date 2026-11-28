AgenPress. “Sono molto contenta di venire qui alla fiera di Cremona e di averne seguito la crescita: è importante per la zootecnia ma anche per tutto il territorio, perché significa lavoro per le comunità, commercianti, alberghi, ristoratori e turismo”.

Lo ha detto la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè, intervenuta nella giornata conclusiva dell’81esima edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, ribadendo il legame storico con il territorio cremonese, da sempre suo collegio elettorale, e richiamando il lavoro del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e la linea della premier Giorgia Meloni: “Non disturbare chi lavora, non essere di ostacolo ma di supporto”.

Sull’Europa, Santanchè ha rivendicato una postura ferma: “Crediamo nell’Europa ma con la schiena dritta: col presidente Giorgia Meloni teniamo la barra dritta e facciamo sentire la nostra voce. Chi diceva che saremmo stati isolati è stato smentito: siamo più centrali in Europa e nel mondo”.

Nel suo intervento ha inoltre ricordato l’impegno istituzionale e i fondi stanziati durante il suo mandato al ministero del Turismo per contribuire alla nascita di Infinity 1, il nuovo hub e spazio eventi di ultima generazione realizzato a CremonaFiere, in grado di ospitare fino a 2.000 persone sedute e 3.000 in piedi, nato da una sinergia pubblico-privato legata al Padiglione 1.

“La senatrice Santanchè non ha mai fatto mancare la sua presenza a questo appuntamento e la sua vicinanza costante ha contribuito in modo significativo alla crescita delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona, così come il suo sostegno istituzionale durante il percorso al ministero del Turismo è stato fondamentale per dare concretezza a un’infrastruttura strategica come Infinity 1 – ha dichiarato il presidente di CremonaFiere, Roberto Biloni –. Oggi questo spazio è una realtà operativa, l’arena più grande della provincia, nato dalla collaborazione tra pubblico, privato e istituzioni del territorio per dotare Cremona e il quartiere fieristico di un hub nazionale per grandi spettacoli, concerti e congressi, capace di generare indotto culturale ed economico tutto l’anno”.