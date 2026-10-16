“Manovra, Borghi (Lega): “Contributo banche ci sarà, Forza Italia lo chiami come vuole. Ue apre alle armi, non a sanità e scuole”

AgenPress. “Magari Forza Italia dice che non c’è la tassa sulle banche, la chiameremo contributo, la chiameremo obolo, chiamiamola come vogliamo, però ci sarà sicuramente un contributo da parte delle banche e delle finanziarie”.

Lo ha dichiarato Claudio Borghi, senatore della Lega, intervenendo oggi a “Corrente alternata”, condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio, parlando della manovra economica e delle tensioni nella maggioranza sul contributo del settore finanziario.

Borghi ha poi attaccato i vincoli europei alla spesa pubblica, mettendo a confronto le risorse che l’Ue consente di destinare alla difesa con quelle per i servizi pubblici: “L’Unione europea consente ogni genere di spesa per le armi. Se avessimo anche raddoppiato la cifra per gli armamenti, nessuno avrebbe avuto niente da dire. Se invece non utilizziamo questo spazio di bilancio, l’alternativa è zero: non possiamo spostare quei soldi su scuole, sanità e bambini poveri”.

Il senatore leghista ha rivendicato anche il ruolo del suo partito nell’ottenere risorse per il settore energetico: “Se non ci mettevamo noi della Lega a fare casino, sinceramente non ci sarebbe stata la stessa cifra per l’energia. Le pressioni hanno avuto successo”. E sui margini per investire nel Paese ha aggiunto: “Vorrei investire di più nel Paese, perché possiamo farlo. Siamo in surplus di bilancia commerciale. Potremmo prendere e investire di più”.