Silvestri (M5S): “Renzi, riserve legittime di Conte. A gennaio le primarie, Pd con noi contro il riarmo”

AgenPress. “Qualche riserva da parte di Conte su Renzi è naturale: ci ha buttato giù un governo, poi è arrivato Draghi, che a sua volta ha dato via al consenso della Meloni”.

Lo ha dichiarato Francesco Silvestri, portavoce M5S alla Camera, intervenendo oggi a “Corrente alternata”, condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio, parlando della costruzione del centrosinistra.

“Credo che verso gennaio, fine gennaio, ci sarà un esercizio democratico che si consumerà con delle primarie. Sicuramente ci sarà Giuseppe Conte, che spero le vinca per tanti motivi, fra cui la sua posizione in campo estero”, ha aggiunto Silvestri, rivendicando il lavoro del Movimento 5 Stelle per costruire una posizione comune sul riarmo: “Siamo riusciti a portare il Partito democratico anche sul no totale al piano di riarmo e al 5% del Pil per le spese in difesa. La questione decisiva è aver portato il Pd a firmare una mozione comune contro il piano di riarmo. Questo, secondo noi, è stato un passo avanti gigantesco”.

Sul rapporto con Italia Viva, Silvestri ha riconosciuto che “anche Renzi ha fatto un passo” sul riarmo, precisando però di non sapere se questo sarà determinante per la costruzione della coalizione.