Mannheimer: “Vannacci ha forse finito il suo bacino elettorale, ma condizionerà le prossime elezioni”

AgenPress. “La crescita di FN si è interrotta, dall’8% è ora al 7,1%, una percentuale sempre alta. Vannacci comincia ad avere le proprie difficoltà e le proprie defezioni interne. Forse ha finito il suo bacino elettorale, quello di destra destra, ma comunque condizionerà le prossime elezioni”.

Così Renato Mannheimer, intervenuto su Radio Cusano, ai microfoni di Battitori Liberi, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano, in merito al consenso nei confronti di Roberto Vannacci e del suo movimento.

“Queste elezioni saranno di nuovo caratterizzate dall’astensione. La gente non vede il nuovo, ma dipende anche dalla campagna elettorale: se si polarizzerà fortemente tra destra e sinistra potrebbe richiamare più partecipazione”, ha proseguito il professore.

Infine, ha concluso: “Non credo che la questione Ucraina, il riarmo, i finanziamenti siano un tema centrale nella campagna elettorale. Sarà il tema della sicurezza a essere fondamentale, un tema più percepito che reale e molto spinto dai media”.