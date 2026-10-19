Quartapelle (Pd): “Manifestazioni amplificate da potenze straniere, serve chiarezza. Irresponsabile accusare la sinistra”

AgenPress. “Le violenze e le devastazioni avvenute a Milano sono inaccettabili e non hanno nulla a che fare con le rivendicazioni di chi protesta contro il caro vita”.

Lo ha dichiarato Lia Quartapelle, deputata del Partito Democratico, intervenendo a “Corrente alternata”, condotto da Francesco Borgonovo su Giornale Radio.

“Abbiamo già visto in diverse città europee manifestazioni convocate attraverso i social, eventualmente amplificate anche da potenze straniere, con effetti devastanti sui contesti urbani. Bisogna capire che cosa è successo e chi c’è dietro queste manifestazioni”, ha aggiunto, sottolineando anche la necessità di approfondire come mai le forze dell’ordine siano sembrate impreparate a gestire la piazza, soprattutto domenica.

“È irresponsabile accusare la sinistra di soffiare sul fuoco. Il Pd si è espresso più volte per dare solidarietà alle forze dell’ordine e chiedere massima chiarezza e massimo rigore contro chi scatena le violenze”, ha proseguito Quartapelle. “Sui temi della sicurezza e della gestione delle città non devono esserci convinzioni di parte né l’idea che si possa lucrare per qualche voto. Bisogna essere fermi nel condannare, contrastare e prevenire le violenze, uniti contro la violenza come strumento politico”.