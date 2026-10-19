Unione per l’Italia (UN.IT): presentato il primo organigramma e la nuova Scuola Politica

Oltre 50 esponenti al Consiglio Direttivo del Movimento interculturale internazionale. La fase costituente proseguirà fino al 30 novembre 2026

AgenPress. Il 18 ottobre si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo del Movimento interculturale internazionale Unione per l’Italia (UN.IT), con la partecipazione di oltre 50 esponenti collegati online da Roma, da diverse regioni italiane e dall’estero.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto e organizzazione, confermando il percorso di crescita e consolidamento del Movimento, che nel suo primo mese di attività ha prodotto oltre 800 articoli.

Nel corso della riunione, il fondatore, Prof. Foad Aodi, ha illustrato la relazione introduttiva, ripercorrendo gli sviluppi del progetto politico e organizzativo avviato con l’annuncio dell’11 settembre e delineando le prossime tappe del percorso costituente.

PRESENTATO IL PRIMO ORGANIGRAMMA DEL MOVIMENTO

Tra le principali novità, sono stati presentati i due siti internet ufficiali del Movimento, www.unionperlitalia.org e www.unionperlitalia.it, insieme alla pagina Facebook ufficiale.

È stato inoltre illustrato il primo organigramma provvisorio, relativo alla fase costituente, con l’obiettivo di definire responsabilità, competenze e coordinamento delle attività sul territorio nazionale e internazionale.

L’organigramma pro-tempore è così composto:

Presidente: Prof. Foad Aodi

Vicepresidenti vicari: Kamel Belaitouche e Avv. Federica Federici

Portavoce: Aurelio Coppeto

Segretario generale: Gianni Lattanzio

Vicesegretari generali: Dott. Piero Ettore Valente e Avv. Shadia Awad

Coordinatore organizzativo: Dott. Nadir Aodi

Vicecoordinatrice organizzativa: Patrizia Spadaro

Tesoriere: Roberto Strafile

L’organizzazione si avvale inoltre di consiglieri, soci fondatori, delegati con specifiche competenze e coordinatori regionali e provinciali, che contribuiranno allo sviluppo delle iniziative e al rafforzamento della presenza del Movimento.

NASCE LA SCUOLA POLITICA UNIONE PER L’ITALIA

Nel corso della riunione è stata annunciata anche la nascita della Scuola Politica Unione per l’Italia, prevista dallo statuto del Movimento e concepita come uno strumento di formazione, partecipazione e crescita delle competenze politiche, sociali e istituzionali.

Il coordinamento della Scuola è affidato a Vincenzo Valenzi, rappresentante in Calabria, con il supporto del Dott. Ettore Piero Valente e del Dott. Gianni Lattanzio.

Tra i membri figurano anche i consiglieri del Movimento politico Unione per l’Italia: Dott.ssa Sara Spoletini, Laura Giacobbe, Eddaoudi Tilouani, Biagio Minichella, Mihai Baleanu, Kamran Paknegad, Eugenia Voukadinova, Mauro De Lellis, Carla Narduzzi, Antonio Russo, Nevio Cantonetti, Idrees Jamali, Hassan Awad ,Raffaella Sasso ,Emiliana Stolfi ,Letizia Aodi e numerosi esperti.

Formazione, partecipazione e dialogo interculturale

La Scuola Politica avrà il compito di coordinare e promuovere attività formative rivolte a diversi ambiti della società, con particolare attenzione a:

Giovani e nuove generazioni, per favorire la partecipazione alla vita pubblica e la formazione di nuovi professionisti della politica.

Professioni e sanità, per valorizzare le competenze e promuovere il confronto sulle politiche pubbliche.

Comunità di origine straniera, attraverso iniziative dedicate al dialogo interculturale e interreligioso e alla partecipazione civica.

Economia, investimenti e cooperazione internazionale, per sostenere il confronto tra istituzioni, imprese, professionisti e realtà associative.

Donne, per promuovere partecipazione, rappresentanza e valorizzazione delle competenze.

Informazione e comunicazione, per sostenere l’indipendenza dell’informazione, la libertà di espressione e la tutela dei giornalisti e dei pubblicisti.

Progetti tematici del Movimento, a partire dalle iniziative già presentate “Che Sanità Vogliamo” e “La Buona Immigrazione”.

La Scuola si propone quindi come uno spazio di confronto e approfondimento, con l’obiettivo di favorire una partecipazione consapevole e contribuire alla costruzione di proposte concrete per il futuro del Paese.

FASE COSTITUENTE APERTA FINO AL 30 NOVEMBRE 2026

Il Movimento Unione per l’Italia sta attraversando la propria fase costituente, che si concluderà il 30 novembre 2026. Questo periodo intende offrire a quanti condividono il progetto la possibilità di partecipare al percorso di costruzione e consolidamento di una realtà politica a vocazione internazionale e interculturale.

L’iniziativa si rivolge agli italiani e alle comunità di origine straniera, alle nuove generazioni, alle famiglie, alle donne, ai giovani, al mondo della sanità e delle professioni, agli studenti, ai dipendenti pubblici, ai liberi professionisti, alle partite IVA, alle imprese e alle realtà interessate agli investimenti e alla cooperazione.

L’obiettivo è costruire uno spazio di partecipazione e confronto capace di mettere in relazione esperienze, competenze e sensibilità differenti, valorizzando il pluralismo e il dialogo tra le diverse componenti della società.

INDIPENDENZA, PLURALISMO E INFORMAZIONE

Unione per l’Italia ribadisce la propria volontà di mantenere una posizione indipendente dagli schieramenti politici, puntando sulla propria identità, sull’autonomia progettuale e sulla partecipazione attiva dei suoi aderenti.

Il Movimento può inoltre contare sul supporto di una rete mediatica che comprende AISC NEWS, CISC NETWORK, AgenPress e Agenzia Stampa Italia, realtà che contribuiscono alla diffusione delle iniziative e delle attività informative.

L’INVITO AD ADERIRE

Il Movimento Unione per l’Italia invita tutti coloro che desiderano contribuire al progetto a partecipare alla fase costituente e ad aderire attraverso i canali ufficiali.

Per informazioni e adesioni:

www.unionperlitalia.org

www.unionperlitalia.it