Pensioni, dal 2027 si andrà in pensione un mese più tardi: assegni più bassi a parità di età

Il decreto del Ministero del Lavoro aggiorna i coefficienti di trasformazione del sistema contributivo. A 67 anni il parametro scende a 5,514: per chi smette di lavorare alla stessa età, l’importo della pensione potrebbe essere più basso

AgenPress. Dal 2027 andare in pensione potrebbe diventare meno conveniente sotto un duplice profilo: da una parte, l’aumento dei requisiti legati all’aspettativa di vita può comportare un rinvio dell’uscita dal lavoro; dall’altra, la revisione dei coefficienti di trasformazione rischia di ridurre l’importo dell’assegno previdenziale a parità di età pensionabile e montante contributivo.

Al centro della questione c’è il decreto pubblicato dal Ministero del Lavoro, che aggiorna i coefficienti utilizzati per calcolare la quota contributiva della pensione. Il dato più significativo riguarda chi lascia il lavoro a 67 anni: il coefficiente scende a 5,514, incidendo sul valore della pensione riconosciuta sulla base dei contributi accumulati nel corso della vita lavorativa.

Il sistema contributivo italiano lega l’importo della pensione ai contributi versati durante la carriera lavorativa, rivalutati nel tempo e trasformati in rendita al momento del pensionamento.

Per effettuare questo passaggio vengono utilizzati i cosiddetti coefficienti di trasformazione, che variano in base all’età in cui si accede alla pensione. In linea generale, più si posticipa il pensionamento, più elevato è il coefficiente applicato al montante contributivo.

L’aggiornamento periodico tiene conto anche dell’evoluzione della speranza di vita. Quando i coefficienti diminuiscono, a parità di contributi accumulati e di età di uscita, la quota di pensione calcolata con il metodo contributivo risulta più bassa.

Il valore di 5,514 a 67 anni rappresenta quindi un parametro fondamentale per comprendere quanto il sistema di calcolo possa incidere sul futuro assegno previdenziale.

Accanto alla revisione dei coefficienti, c’è il tema dell’adeguamento dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita. Gli eventuali aumenti dell’età necessaria per accedere alla pensione possono costringere una parte dei lavoratori a restare in servizio più a lungo prima di maturare il diritto all’uscita.

L’effetto concreto dipende dalla categoria di appartenenza, dai requisiti già maturati e dalle eventuali esenzioni previste dalla normativa. Non tutti i lavoratori, dunque, sono necessariamente interessati nello stesso modo.

Per chi si avvicina alla pensione, diventa importante verificare con attenzione la propria posizione contributiva e le regole applicabili alla specifica forma di pensionamento.

La riduzione dei coefficienti interessa soprattutto la componente contributiva dell’assegno. L’impatto effettivo dipende dalla quota di pensione calcolata con questo sistema, dal montante contributivo accumulato e dall’età di uscita.

Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1995, e rientra quindi interamente nel sistema contributivo, risente direttamente delle variazioni dei parametri applicati al proprio montante. Per chi ha una carriera precedente al 1996, invece, l’effetto riguarda la parte di pensione soggetta al calcolo contributivo, secondo le regole applicabili al singolo caso.

È importante sottolineare che una diminuzione del coefficiente non comporta automaticamente lo stesso taglio percentuale sull’intero assegno per tutti i pensionati: il risultato cambia in funzione della storia lavorativa individuale.

Per valutare l’effetto della revisione è necessario confrontare il nuovo coefficiente con quello precedente e applicare entrambi allo stesso montante contributivo.

La formula di riferimento è:

Pensione annua contributiva = montante contributivo × coefficiente di trasformazione.

Il coefficiente pari a 5,514 corrisponde al 5,514% del montante utilizzato nel calcolo, espresso secondo le regole previdenziali. La differenza rispetto al parametro precedente determina la variazione della quota annua di pensione calcolata con il metodo contributivo.

L’importo finale dipenderà inoltre dall’eventuale presenza di quote retributive, dalle rivalutazioni contributive e dalle altre componenti previste dalla normativa.

Le novità richiedono quindi una lettura complessiva: non basta considerare soltanto l’età anagrafica, ma occorre valutare insieme requisiti di accesso, contributi versati e coefficienti applicabili.