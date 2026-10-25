Enrico Mentana lascia La7: il direttore del Tg storico dice addio dopo 16 anni

Il contratto in scadenza a fine anno non sarà rinnovato. Nonostante le parole di stima e l’invito pubblico a restare da parte dell’editore Urbano Cairo, si chiude un’era fondamentale per il giornalismo televisivo italiano

AgenPress. Un’epoca del giornalismo televisivo italiano si avvia verso la conclusione. Enrico Mentana ha ufficializzato il suo addio a La7, l’emittente di cui guida il telegiornale dal 2010.

Il contratto che lega il celebre giornalista e direttore al canale di Urbano Cairo scadrà alla fine di quest’anno e, stando alle ultime decisioni, non verrà rinnovato. Si interrompe così un sodalizio professionale iniziato sedici anni fa, periodo in cui il TgLa7 è diventato un punto di riferimento assoluto per l’informazione televisiva nel Paese, celebre soprattutto per le sue leggendarie e maratone in occasione di elezioni, crisi politiche ed eventi di rilevanza internazionale.

La decisione di Mentana arriva nonostante i tentativi e i ripetuti appelli della proprietà volti a trattenerlo.

Proprio in occasione della presentazione dei palinsesti a Milano, l’editore Urbano Cairo aveva speso parole di grande affetto e stima nei confronti del direttore, aprendo apertamente le porte a un prolungamento del rapporto:

“Lui sa che da parte mia c’è grande stima e anche un rapporto amicale da tantissimi anni e quindi, per quel che mi riguarda, sono sempre felice di averlo con noi.”

Un invito esplicito e caloroso che, evidentemente, non è bastato a cambiare gli scenari futuri, portando le strade di Mentana e di La7 a divergere dopo oltre un decennio di successi condivisi.

Con l’addio ufficiale ormai delineato, si apre inevitabilmente il capitolo legato al futuro professionale di uno dei volti più autorevoli e influenti del piccolo schermo. Al momento non sono stati resi noti dettagli sulle prossime tappe della carriera di Mentana, ma la notizia è destinata a scuotere profondamente gli equilibri del sistema televisivo e mediatico italiano in vista dei prossimi mesi.