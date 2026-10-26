Samorì (DC): “È mia intenzione confermare ad ogni livello le nomine in precedenza disposte dal sen. Cuffaro con l’unica eccezione del Veneto”

AgenPress. Cari amici, come certamente sapete il XXI Congresso Nazionale del Partito nella giornata di ieri, 25 OTTOBRE 2026, ha eletto la mia persona come nuovo Segretario Nazionale per il triennio dal 2026 al 2029, oltre agli altri organi statutari.

Il Partito può quindi ripartire in piena legalità e nei prossimi giorni verranno formalizzate le nomine dei Commissari Regionali di Abruzzo, Campania, Toscana, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, completando quindi la struttura organizzativa e territoriale al netto dell’Umbria dove sono ancora in corso interlocuzioni.

È mia intenzione confermare ad ogni livello le nomine in precedenza disposte dal sen. Cuffaro con l’unica eccezione del Veneto dove verrà sostituito l’on. Luigi D’agro con un personaggio di altissimo livello ed importante caratura polita.

Mi vedo costretto a questa scelta essendosi posto al di fuori del partito l’on D’agro con la mancata convocazione dei congressi provinciali e regionali in Veneto.

Ritengo indispensabile e utile per tutti che ciascuno di noi rinunci alle esasperazioni giudiziarie che hanno contrassegnato l’ultimo periodo e sia possibile procedere ad una ordinata cogestione del partito tra il gruppo dirigente siciliano e il gruppo dirigente delle altre regioni. In questo senso confido che tanto l’on Pace che l’avv. Zambuto siano disponibili ad un incontro definitivamente chiarificatore che consenta al partito di procedere speditamente e unitariamente verso i prossimi appuntamenti elettorali.

Resto quindi a diposizione segnalando che dovrò chiudere la visibilità della chat CONSIGLIO NAZIONALE a coloro che non sono risultati rieletti alla carica. Ed eguale soluzione dovrò assumere una volta che il Consiglio Nazionale abbia proceduto alla nomina della Direzione Nazionale.

Tuttavia, per favorire la prosecuzione del dialogo ho aperto una nuova chat Democrazia Cristiana ITALIA dove apposterò tutte le iniziative del partito e sulla quale chiunque potrà esprime le proprie idee, le proprie opinioni e i relativi suggerimenti. Per ora un cordiale saluto a tutti

E’ quanto dichiara, in una nota, il Segretario Nazionale della Democrazia Cristina – Prof. Avv. Gianpiero Samorì.