DDA di Roma. Traffico internazionale di sostanze stupefacenti, 6 persone gravemente indiziate

AgenPress. Nella mattinata odierna, il Centro Operativo Dia di Roma, supportato in fase esecutiva da personale della Questura e dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Roma – ha dato esecuzione, ad un’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti di 6 persone, gravemente indiziate, a vario titolo, di traffico internazionale di sostanze stupefacenti ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso.

Le attività investigative, condotte dal febbraio al settembre 2026 e coordinate dalla DDA di Roma, hanno consentito di:

– evidenziare il ruolo degli indagati nella fornitura, da canali esteri, di ingenti quantità di cocaina, destinate ad alimentare il mercato degli stupefacenti della Capitale (area est di Roma). Al riguardo, è stato documentato, come le attività di approvvigionamento e distribuzione fossero gestite dal carcere e durante la latitanza in Spagna da due degli indagati;

– delineare le condotte estorsive poste in essere dagli indagati, finalizzate ad ottenere il pagamento dagli acquirenti (trafficanti operanti in area San Basilio – Tufello), di un carico di 20 Kg di cocaina (non giunto a destinazione poiché asseritamente sequestrato dalle Forze di Polizia), per un importo di euro 750.000.