Il calciatore Mbappé escluso da due marchi cinesi dopo un video su Mao Zedong: polemiche in Cina

La superstar francese finisce al centro di una controversia sui social cinesi dopo la diffusione di un filmato in cui sembrerebbe scherzare sull’ex leader della Repubblica Popolare. La vicenda, riferita dal Guardian, riaccende il dibattito sui rischi per le celebrità internazionali legati al mercato cinese

AgenPress. Kylian Mbappé, uno dei calciatori più celebri e influenti del panorama internazionale, sarebbe stato escluso da due importanti marchi cinesi in seguito alla circolazione online di un video controverso. Nel filmato, la stella del calcio francese sembrerebbe fare una battuta su Mao Zedong, storico leader della Cina comunista.

A riferire la vicenda è il quotidiano britannico The Guardian.

La diffusione delle immagini avrebbe provocato reazioni negative sui social network cinesi, dove i riferimenti a Mao e alla storia politica del Paese possono suscitare particolare sensibilità. La controversia avrebbe quindi avuto conseguenze anche sul piano commerciale, mettendo in discussione i rapporti tra il campione francese e alcuni importanti marchi del mercato asiatico.

La Cina rappresenta un mercato strategico per i grandi marchi internazionali, soprattutto nei settori dello sport, della moda e degli articoli di lusso. Per le aziende che operano nel Paese, la reputazione pubblica dei testimonial costituisce un elemento fondamentale nelle strategie di comunicazione e nelle relazioni con i consumatori.

In questo contesto, anche un episodio nato sui social può trasformarsi rapidamente in una questione commerciale. Le aziende tendono infatti a prestare grande attenzione alle controversie che coinvolgono personaggi famosi, soprattutto quando queste toccano temi storici e politici particolarmente delicati per il pubblico locale.

L’eventuale interruzione o modifica delle collaborazioni con Mbappé evidenzierebbe quanto l’immagine degli atleti sia strettamente legata agli interessi dei marchi che li scelgono come ambasciatori.

La vicenda mette nuovamente in evidenza le difficoltà che le celebrità internazionali possono incontrare quando le loro parole vengono interpretate in contesti culturali differenti. Una battuta, un gesto o un breve estratto video possono assumere significati diversi a seconda del pubblico e del contesto in cui vengono diffusi.

Per un campione del calibro di Mbappé, la gestione della propria immagine rappresenta una componente importante della carriera, al pari dei risultati sportivi. Le sponsorizzazioni internazionali possono generare ricavi significativi, ma espongono gli atleti anche alle aspettative e alle sensibilità dei diversi mercati.

La vicenda, se confermata nei suoi dettagli, dimostrerebbe ancora una volta come la reputazione digitale possa avere conseguenze concrete sulle relazioni commerciali. In un mondo in cui i contenuti diventano virali in pochi minuti, la comunicazione pubblica degli sportivi è sottoposta a un controllo sempre più attento.