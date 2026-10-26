Anniversario dei 25 anni di Artelia in Italia per la messa in sicurezza e lo sviluppo sostenibile dei territori

AgenPress. Artelia, tra le principali società di ingegneria a livello mondiale, celebra i 25 anni di presenza in Italia, a Roma nella prestigiosa Villa Miani, martedì 27 ottobre 2026.

“Siamo entrati in Italia nel lontano 2001, e abbiamo attraversato questo quarto di secolo contribuendo allo sviluppo di innumerevoli progetti immobiliari ed infrastrutturali, sia in ambito pubblico sia privato”, commenta l’AD di Artelia Italia, Gabriele Scicolone.

E ancora: “Da subito il nostro Gruppo ha creduto nel Paese Italia e ne abbiamo fatto uno dei punti di forza a livello internazionale, mettendo radici solide che oggi danno lavoro a oltre 700 collaboratori, ingegneri e architetti e consulenti tecnici che operano sui nostri progetti per lo sviluppo sostenibile e la messa in sicurezza della Nazione”.

Benoit Clocheret Ceo Gruppo Artelia: “Desidero innanzitutto ringraziare l’Amministratore Delegato Gabriele Scicolone e il Management di Artelia Italia per l’organizzazione di questo evento, che rappresenta un modo per testimoniare l’importanza e la continuità della nostra presenza nella Nazione e, soprattutto, per avere l’opportunità di ringraziare tutti i nostri collaboratori e dipendenti italiani, la cui dedizione e il cui impegno quotidiano sono la chiave del nostro successo in Italia”.

Artelia Italia testimonia da 25 anni l’amicizia profonda tra la Francia e l’Italia e per questo siamo onorati della presenza dell’Ambasciata di Francia in Italia, con Ciryl Blondel, Vice Capo missione dell’Ambasciata che aprirà i lavori insieme al CEO del Gruppo Artelia, Mr. Benoit Clocheret con i saluti di Filippo Rean Presidente Rx France.

La serata, organizzata con il patrocinio di Remind, sarà aperta da un Talk che vedrà la presenza di personalità delle istituzioni, delle associazioni dell’immobiliare allargato e delle costruzioni e della business community italiana.

Tra i prestigiosi ospiti, intervistati dal giornalista del Sole24Ore, Alessandro Galimberti, saranno presenti: Renato Loiero, Consigliere del Presidente del Consiglio, Paolo Grasso, Capo di Gabinetto del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, Paolo Crisafi Cavaliere di Gran Croce Presidente Remind, e Vittorio de Pedys, Presidente Simest oltreché Francesca De Sanctis, Presidente Ance Roma, Alfredo Ingletti, Presidente Fidic, Giorgio Pieralli, Direttore Immobiliare Cdp, e Mario Breglia, Presidente Scenari Immobiliari.

“Portiamo avanti i progetti con coerenza e con dedizione. La passione dei nostri collaboratori per i nostri progetti è il vero marchio di fabbrica che contraddistingue i nostri progetti.

Artelia ha sempre creduto nel lavoro di squadra e per perseguire gli obiettivi mi avvalgo di uomini e donne con grandi esperienze e competenze a partire dal Direttore Operations, Marco Mansueti, e dal direttore dello Sviluppo commerciale Lorenzo Felici”, ha affermato l’Ad Gabriele Scicolone. Ha infine chiuso: “crediamo che l’entrata in un mercato deve essere un processo osmotico di accrescimento reciproco nell’equilibrio dare-ricevere sempre mettendo al centro le persone e la crescita dell’Italia in contesto internazionale; per questo ci siamo impegnati, sia da un punto di vista tecnico, in Oice, associazione di categoria che ho avuto l’onore di presiedere e per la quale continuo a trattare i temi culturali e formativi, sia da un punto di vista di visione di sistema, in Remind, dove sono consigliere delegato” racconta ancora Scicolone.