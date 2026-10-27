Furgone allestito Peugeot: tutte le versioni disponibili per il tuo business

AgenPress. L’efficienza di una flotta aziendale dipende dalla capacità di adattarsi con precisione ai diversi compiti operativi: per questo servono soluzioni di trasporto in grado di adattarsi a carichi e utilizzi speciali. L’integrazione di un veicolo commerciale trasformato all’interno della flotta aziendale permette di coniugare le prestazioni meccaniche dei modelli di serie con allestimenti su misura per l’edilizia, il trasporto merci e la logistica del freddo. Attraverso la gamma Peugeot Utility e il programma CustomFit, il marchio transalpino sviluppa soluzioni omologate in collaborazione con allestitori certificati, garantendo elevati standard di sicurezza, robustezza e continuità operativa.

Allestimenti speciali e soluzioni su misura per ogni settore aziendale

Scegliere un furgone allestito significa ottimizzare i flussi di lavoro quotidiani grazie a configurazioni tecniche progettate sulle specifiche esigenze di ogni settore:

Trasporto isotermico e refrigerato : modelli come Peugeot Partner ed Expert possono essere allestiti con celle frigo e coibentazioni rinforzate, ideali per il settore della ristorazione, del catering e del trasporto di prodotti alimentari a temperatura controllata.

: modelli come Peugeot Partner ed Expert possono essere allestiti con celle frigo e coibentazioni rinforzate, ideali per il settore della ristorazione, del catering e del trasporto di prodotti alimentari a temperatura controllata. Cassoni ribaltabili e sponde per l’edilizia : basati sul telaio di Peugeot Boxer, gli allestimenti con cassone fisso o ribaltabile trilaterale consentono di movimentare materiali da cantiere, inerti e attrezzature pesanti facilitando le operazioni di scarico.

: basati sul telaio di Peugeot Boxer, gli allestimenti con cassone fisso o ribaltabile trilaterale consentono di movimentare materiali da cantiere, inerti e attrezzature pesanti facilitando le operazioni di scarico. Officine mobili e scaffalature modulari : soluzioni interne dotate di rampe, pianali antiscivolo, cassettiere e punti di ancoraggio intelligenti, pensate per impiantisti, manutentori e servizi di assistenza tecnica sul territorio.

: soluzioni interne dotate di rampe, pianali antiscivolo, cassettiere e punti di ancoraggio intelligenti, pensate per impiantisti, manutentori e servizi di assistenza tecnica sul territorio. Doppia cabina e trasporto persone: configurazioni che abbinano il vano merci alla presenza di posti a sedere aggiuntivi, consentendo alle squadre di lavoro di viaggiare insieme ai propri strumenti d’opera.

Allestimenti e garanzia Peugeot Business: le risposte alle domande più frequenti

Peugeot offre veicoli trasformati?

Sì, la gamma Peugeot Utility è appositamente pensata per rispondere alle esigenze dei professionisti attraverso veicoli commerciali trasformati e allestimenti specifici. Le soluzioni, sviluppate anche nell’ambito del programma CustomFit in collaborazione con una rete di allestitori certificati, comprendono cassoni ribaltabili, celle isotermiche, cabine doppie e allestimenti per il trasporto disabili.

Peugeot offre veicoli commerciali adatti alla ristorazione?

Sì, Peugeot offre furgoni allestiti per la ristorazione e il settore Horeca, con soluzioni refrigerate e isotermiche dedicate. I modelli della gamma, sia con motorizzazione termica sia 100% elettrica, vengono equipaggiati con celle frigorifere certificate ATP per garantire il mantenimento della catena del freddo durante il trasporto di alimenti.

La garanzia Peugeot copre anche la trasformazione?

La garanzia ufficiale Peugeot copre il veicolo base secondo le condizioni standard della casa, mentre le trasformazioni CustomFit approvate mantengono la garanzia del costruttore sugli organi meccanici ed elettrici originali. Gli allestimenti e i componenti installati dai partner certificati Stellantis beneficiano di una garanzia dedicata fornita direttamente dall’allestitore.