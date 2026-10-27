Microsoft offre incentivi all’esodo volontario a 60.000 dipendenti: la strategia dietro la svolta sull’intelligenza artificiale

Il colosso di Redmond amplia i programmi di uscita volontaria a circa il 27% della propria forza lavoro globale. L’iniziativa punta a rendere più flessibile la gestione del personale mentre crescono gli investimenti nelle infrastrutture per l’intelligenza artificiale

AgenPress. Microsoft offre a circa 60.000 dipendenti la possibilità di lasciare volontariamente l’azienda attraverso un programma di uscita incentivata. L’iniziativa, annunciata il 26 ottobre 2026, rappresenta una nuova fase nella strategia del gruppo tecnologico statunitense, impegnato a riorganizzare la propria forza lavoro in un contesto caratterizzato da ingenti investimenti nell’intelligenza artificiale (IA) e dalla necessità di contenere i costi operativi.

La misura interessa potenzialmente oltre un quarto dei dipendenti globali della società, che al 30 giugno 2026 contava circa 223.000 lavoratori a tempo pieno. Non si tratta, tuttavia, di un annuncio di licenziamenti collettivi: Microsoft ha scelto di offrire a una parte del personale la possibilità di uscire dall’organizzazione con un sostegno economico e servizi di accompagnamento professionale.

La nuova iniziativa, denominata Voluntary Exit Offer, riguarda i dipendenti delle organizzazioni aziendali che hanno aderito al programma negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in India.

L’offerta è destinata al personale che rientra nel livello 70 o inferiore della classificazione interna di Microsoft, comprendendo quindi anche alcune figure dirigenziali. L’adesione non è però estesa indistintamente a tutta l’azienda: la partecipazione dipende dalle esigenze dei singoli dipartimenti, dagli impegni con i clienti e dalle priorità operative.

Tra le aree indicate dalle ricostruzioni giornalistiche figurano Xbox, Windows, Copilot, le esperienze legate all’intelligenza artificiale, la finanza e le risorse umane. Alcune funzioni commerciali, di marketing, di sicurezza e gruppi di ingegneria non partecipano all’iniziativa; le esclusioni variano in base all’organizzazione.

Il programma prevede un pacchetto di uscita basato sulle condizioni del trattamento di fine rapporto normalmente applicato da Microsoft. Il sostegno comprende una componente economica legata allo stipendio di base, all’anzianità e al livello professionale, oltre alla maturazione di determinate azioni già assegnate, alla copertura sanitaria per un periodo limitato e ai servizi per facilitare la ricerca di una nuova occupazione.

L’offerta non prevede, invece, requisiti specifici legati all’età o agli anni di servizio. È una differenza significativa rispetto al precedente programma di pensionamento volontario, riservato a una platea più ristretta di dipendenti statunitensi prossimi alla pensione.

Microsoft non ha comunicato pubblicamente un obiettivo numerico di adesioni. La platea di 60.000 persone indica infatti quanti dipendenti possono potenzialmente accedere all’iniziativa, non quanti dovranno necessariamente lasciare il posto di lavoro. Le decisioni dovranno essere prese entro la scadenza indicata nelle comunicazioni individuali, prevista all’inizio di dicembre.

Dietro l’iniziativa c’è anche la trasformazione economica e industriale legata all’intelligenza artificiale. Microsoft sta investendo ingenti risorse nella costruzione di data center, nell’acquisto di chip e nello sviluppo delle infrastrutture necessarie per sostenere la crescente domanda di servizi basati sull’IA.

La società ha previsto per il 2026 spese in conto capitale pari a circa 175 miliardi di dollari, una cifra che rende evidente la portata degli investimenti in corso. Queste risorse sono destinate a sostenere l’espansione delle piattaforme cloud e dei servizi di IA, compreso Copilot. Parallelamente, il gruppo deve mantenere sotto controllo i costi operativi e convincere gli investitori che la spesa produrrà ritorni economici adeguati.

La decisione di offrire uscite volontarie può quindi essere letta come uno strumento per rendere più flessibile la struttura aziendale. Non dimostra, tuttavia, che i dipendenti interessati saranno sostituiti direttamente dall’intelligenza artificiale. Microsoft presenta l’iniziativa come una risposta alle diverse esigenze delle proprie organizzazioni e non ha indicato un collegamento diretto tra il programma e la sostituzione del personale con sistemi automatizzati.

La nuova offerta arriva dopo altri interventi sulla forza lavoro. In primavera Microsoft aveva introdotto un programma di pensionamento volontario destinato a circa 8.750 dipendenti statunitensi: circa il 30% degli aventi diritto aveva aderito.

A luglio, inoltre, l’azienda aveva annunciato l’eliminazione di circa 4.800 posizioni, con interventi concentrati anche nell’organizzazione Xbox e nel comparto dei videogiochi. Il gruppo aveva già effettuato importanti riduzioni del personale nel 2025.

Il ricorso alle uscite volontarie permette di affrontare una riorganizzazione senza ricorrere esclusivamente ai licenziamenti imposti. Al tempo stesso, non esclude che possano essere adottate ulteriori misure qualora le condizioni economiche e le esigenze dei singoli comparti lo rendessero necessario.

Il caso Microsoft evidenzia una tendenza più ampia nel settore tecnologico: le grandi aziende stanno ridefinendo le proprie priorità, destinando capitali crescenti all’intelligenza artificiale e rivedendo nel frattempo le strutture organizzative.

Per i lavoratori, un’offerta di uscita volontaria può rappresentare un’opportunità per cambiare carriera, avviare una nuova attività o anticipare il pensionamento, purché le condizioni economiche siano adeguate alle esigenze personali. Per l’azienda, può invece facilitare il riequilibrio delle competenze e dei costi.

Resta da capire quante persone decideranno effettivamente di aderire e quale sarà l’impatto finale sui conti e sull’organizzazione del gruppo. Il numero degli aventi diritto, da solo, non consente di stimare con certezza la riduzione effettiva della forza lavoro.

L’offerta di Microsoft a circa 60.000 dipendenti segna un passaggio importante nella gestione delle risorse umane di uno dei principali gruppi tecnologici mondiali. La scelta combina incentivi economici, flessibilità organizzativa e una strategia industriale sempre più orientata all’intelligenza artificiale.

La questione centrale non è soltanto quanti dipendenti lasceranno Microsoft, ma come l’azienda intenda distribuire le proprie risorse tra capitale umano, infrastrutture e innovazione. In una fase in cui l’IA promette nuove opportunità ma alimenta anche interrogativi sull’occupazione, il risultato di questo programma potrà offrire indicazioni utili sull’evoluzione del lavoro nelle grandi imprese tecnologiche.