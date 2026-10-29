Sudisti Italiani: “Dalla parità culturale all’indipendenza economica: il Meridione è pronto a guidare la propria rinascita”

Il movimento politico-culturale lancia la sua proposta economica: stop assistenzialismo e fuga dei giovani, servono fiscalità di vantaggio, investimenti infrastrutturali e sovranità sulle risorse del Territorio

AgenPress. Il Meridione d’Italia alza la testa e sceglie la via del protagonismo attivo, trasformando la propria identità culturale in un preciso programma economico di riscatto e sviluppo. Prende forza l’azione di Sudisti Italiani, il movimento politico e culturale nato per colmare il gap storico con il Nord e restituire centralità alle regioni meridionali.

Al centro del programma vi è la presa di coscienza che l’Unità d’Italia, pur sancita formalmente, nei fatti non ha mai garantito un’equa distribuzione di risorse e opportunità. Per decenni il Sud è stato relegato a mercato di sbocco o a serbatoio di forza lavoro qualificata per il Settentrione, penalizzato da un’assenza cronica di infrastrutture e da politiche di assistenza passive invece che propulsive.

Il Piano Economico: Risorse, Infrastrutture e Lavoro

«Non chiediamo assistenza né elemosina, ma strumenti concreti per produrre e competere ad armi pari» – dichiara Aurelio Coppeto fondatore del movimento Sudisti Italiani. «Il Sud possiede ricchezze enormi in termini di patrimonio agroalimentare, turismo, energia, posizione strategica nel Mediterraneo e capitale umano. Per sbloccare questo potenziale servono scelte economiche coraggiose e non più rinviabili».

Le linee d’azione economica prioritarie del movimento si articolano in tre pilastri fondamentali:

Fiscalità di Vantaggio Sostanziale e Permanente: Per attrarre investimenti, valorizzare le imprese locali e permettere alle aziende meridionali di compensare il deficit infrastrutturale storico. Piano Straordinario di Infrastrutture e Logistica: Modernizzazione della rete ferroviaria, portuale e viaria per trasformare il Meridione nel principale hub logistico e commerciale del Mediterraneo. Tutela delle Risorse e Contrasto allo Spopolamento: Trattenere i giovani e le intelligenze sul territorio con incentivi mirati alla microimprenditorialità, tutelando al contempo le filiere produttive locali da speculazioni ed edulcorazioni storiche o commerciali.

«Mani che sanno produrre, mai più per elemosinare»

«È giunta l’ora che il Sud dimostri il proprio valore reale» – conclude la nota ufficiale del movimento, guidato dal motto “Sempre Uniti Dovunque”. «Basta con la politica delle promesse elettorali mai mantenute e con i fondi a pioggia che alimentano burocrazia o malaffare. Il Sud non deve essere più la terra di conquista di nessuno, ma “Terra Nostra”: un territorio fertile e consapevole, capace di generare ricchezza, lavoro e dignità per i propri figli».

Ufficio Stampa – Sudisti Italiani