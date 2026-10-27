Legge di Bilancio: Altroconsumo chiede misure concrete per caro vita e potere d’acquisto

Altroconsumo chiede al Governo misure concrete per sostenere i bilanci familiari e difendere il potere d’acquisto. Dall’IVA zero sugli alimenti di base agli incentivi per trasporti ed efficienza energetica: ecco le proposte per una Legge di Bilancio più vicina alle esigenze delle famiglie

AgenPress. Altroconsumo chiede al Governo misure specifiche e mirate a sostenere il bilancio familiare; la coperta è corta e per questo i pochi fondi a disposizione devono essere usati per dare risposte concrete agli Italiani. La priorità deve essere trasformare la tutela del potere d’acquisto in una scelta concreta di politica economica, mettendo le famiglie al centro delle decisioni di bilancio pubblico.

Ci sono spese che nessuna famiglia può decidere di non fare: mangiare, mandare i figli a scuola, andare al lavoro, scaldare casa. È lì che i rincari si sentono per primi, ed è lì che oggi pesano molto: con l’inflazione al 4,2%, il livello più alto da tre anni, l’energia costa il 22% in più di un anno fa e frutta e verdura il 5,5%.

Il colpo cade due volte: sulle famiglie con meno risorse, che su queste voci spendono quasi tutto quello che hanno, e su un ceto medio che negli ultimi anni ha visto assottigliarsi il proprio margine senza mai recuperarlo. Non è solo una questione sociale. Nel secondo trimestre la crescita del PIL è venuta interamente dai consumi delle famiglie, ma il reddito disponibile è cresciuto meno della spesa e la propensione al risparmio si è ridotta: le famiglie stanno sostenendo la crescita del Paese attingendo ai propri risparmi, e non possono farlo a lungo.

Per questo chiediamo alla Legge di Bilancio di intervenire con decisione su questi aspetti. Proponiamo l’IVA zero nel 2027 su un paniere circoscritto di alimenti di base, unica misura che arriva subito anche a chi non ha altre imposte da detrarre, condizionata però a un monitoraggio trimestrale che verifichi l’effettivo trasferimento dello sconto ai consumatori; una detrazione del 19% per i libri di testo, oggi esclusi dalle spese scolastiche detraibili; il raddoppio, da 250 a 500 euro per persona, del tetto detraibile per gli abbonamenti al trasporto pubblico; l’ecobonus al 65% sulla prima casa, affiancato da una garanzia pubblica sui prestiti per i lavori, perché l’efficienza energetica non resti riservata a chi può anticipare la spesa.

Proprio perché i margini di bilancio sono stretti, le risorse vanno oggi concentrate sulle spese necessarie e su interventi di cui si possa verificare l’effetto: il valore di questa manovra si misurerà su quanto delle risorse stanziate arriverà davvero là dove servono, ovvero a sostenere i bilanci delle famiglie.

E’ quanto dichiara, in una nota, Federico Cavallo, Responsabile Relazioni esterne di Altroconsumo.