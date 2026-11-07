Missili balistici russi colpiscono Kiev: cinque persone, tra cui un bambino, rimangono ferite

AgenPress. Nella notte tra il 6 e il 7 novembre, diverse ondate di missili balistici russi hanno colpito Kiev, poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un altro attacco su larga scala contro le infrastrutture.

Secondo le autorità, almeno cinque persone sono rimaste ferite nella città di Kiev, e un’altra vittima si trova nella regione circostante.

Tra i cinque feriti nella città di Kiev c’è una ragazza di 14 anni, e due persone sono state ricoverate in ospedale, ha dichiarato il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. Il cruciale Ponte Nord di Kiev è stato danneggiato nell’attacco russo ed è attualmente chiuso al traffico in entrambe le direzioni, ha aggiunto.

La prima raffica di missili ha colpito Kiev in rapida successione: l’aeronautica militare ha riferito che almeno sei missili sono stati lanciati contro la città nell’arco di pochi minuti poco prima delle 23:00 del 6 novembre.

Iin serata, Zelensky aveva dichiarato agli ucraini che i rapporti dell’intelligence indicavano un altro massiccio attacco russo contro le infrastrutture. L’attacco, aveva avvertito, avrebbe probabilmente preso di mira ponti, impianti energetici e infrastrutture civili.