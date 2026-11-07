XIV Concorso Internazionale per giovani musicisti “Premio Annarosa Taddei”.

Tra gli ospiti intervenuti: Vladimir Luxuria, l’attore Blas Roca Ray con il figlio musicista Rocco Roca Rey, la principessa Conny Caracciolo, le attrici Berbara Abbondanza, Laura Sorel e Claudia Cavalcanti, la musicista Alessandra D’Andrea

AgenPress. Il 4 e 5 novembre si è svolta al Teatro di Villa Torlonia la Prova finale del Concorso Internazionale per Giovani Musicisti Premio Annarosa Taddei giunto alla sua quattordicesima edizione.

Oltre alla Prova finale del Concorso si sono tenuti il 4 e il 5 novembre alle ore 20 due concerti di grande impatto dedicati ai vincitori delle ultime edizioni. Il primo concerto tenuto dal quartetto Kairi, vincitore dell’edizione del 2024 e ormai affermato complesso d’archi a livello internazionale. Il secondo evento ha visto la partecipazione dell’Orchestra Auditorium diretta da Antonio Pellegrini con il pianista Gabriele Laura come solista nel concerto n° 5 “Imperatore” di Ludwig van Beethoven.

Ecco i nomi dei vincitori:

1°Premio Meisl Quartet

2° premio Duo Stefanelli / Pantani

3° Premio ex-aequo Alessandro Artese e Quartetto Rilke

4°Premio Vito Saulle

Il Presidente dell’Associazione Culturale Annarosa Taddei, nel ringraziare i membri di prestigio che hanno composto la giuria del XIV Concorso Internazionale “Premio Annarosa Taddei” ha sottolineato l’ottimo livello dei giovani musicisti partecipanti a questa edizione che, con le loro esecuzioni, hanno dato prova di essere pronti per l’avvio a una carriera di livello internazionale.

Il successo della manifestazione è stato sottolineato dalla partecipazione di un pubblico attento ed entusiasta ai due concerti offerti dal Quartetto Kairi e dal pianista Gabriele Laura vincitori delle passate edizioni del Concorso.