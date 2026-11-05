LENS, dopo il grave incidente, la musica diventa il terreno su cui sviluppare una nuova fase artistica. In uscita l’11 novembre Crisalide

AgenPress. Alessandro Lenzi, in arte LENS, nasce 31 anni fa a Bologna. Amante della letteratura e della filosofia, interrompe gli studi al secondo anno di università per inseguire la passione per la musica, decisione che matura dopo aver assistito ad un concerto, un’esperienza che gli fa comprendere come la musica e il palcoscenico siano ciò che davvero desidera.

La sua vita cambia drasticamente in seguito a un grave incidente stradale, che gli provoca un trauma cranico e fratture multiple, costringendolo a trascorrere quasi due mesi in coma.

Il risveglio segna l’inizio di un lungo percorso di recupero, durante il quale deve confrontarsi con difficoltà che coinvolgono anche gesti quotidiani come parlare, camminare e riconoscere i volti dei propri cari.

In un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale, l’artista ha ripercorso quei momenti drammatici e come l’esperienza abbia radicalmente trasformato la sua vita e la sua produzione artistica: “È stato molto pesante. Mi sono risvegliato con dei tubi in gola, incapace di parlare, camminare e di riconoscere il volto dei miei genitori”. Ha inoltre raccontato di essersi risvegliato dopo un mese di coma ascoltando un messaggio vocale di un amico che gli diceva: “Hai più coraggio di quello che credi”.

Dopo un lungo percorso di recupero, LENS torna a concentrarsi sul proprio progetto musicale, proseguendo il lavoro con il manager Sauro Moretti. La musica diventa così il terreno su cui sviluppare una nuova fase artistica, che trova spazio all’interno di PMS Studio.

Nel dicembre 2025 pubblica Favole: “Due anni dopo l’incidente che mi ha stravolto la vita, ho iniziato a scrivere ‘Favole’. E nonostante tutto, in quel periodo sono stato felice”, racconta l’artista. Aggiunge: “Il timbro della mia voce è cambiato, è più maturo e doloroso. I testi hanno più profondità emotiva. Prima era leggerezza e divertimento, ora è consapevolezza”.

Nel maggio 2026 pubblica Direzione, un brano che, come Favole, trae ispirazione da esperienze personali dell’artista: “Non c’è invenzione in quel senso: sono tutte cose mie, anche per quanto riguarda l’album, l’invenzione invece è nella componente visiva del progetto.”

LENS è un grande fruitore dell’arte in tutte le sue forme, ma musicalmente si ispira a grandi nomi come The Weeknd e, in passato, XXXTentacion: “Oggi tendo ad ascoltare soprattutto artisti che fanno musica pop”.

L’11 Novembre 2026 esce il nuovo singolo “Crisalide” un brano dallo stile pop/trap realizzato da LENS e il producer Parix Hilton e pubblicato dalla label PMS Studio.

Il videoclip animato che accompagna l’uscita del brano, è concepito e ideato da LENS mentre, il lavoro grafico, viene sviluppato con la collaborazione del disegnatore Giuseppe Candita, ottenendo così un video di grande impatto, capace di valorizzare al meglio il progetto. Il video realizzato da SAMO STUDIO vede anche la collaborazione all’animazione di Matteo Moretti e Salvatore Pellegrino.

Al di là della sperimentazione, delle influenze e dei progetti futuri, il filo conduttore del percorso di LENS resta la volontà di trasformare esperienze personali ed emozioni in qualcosa che possa arrivare anche agli altri e lasciare un segno.