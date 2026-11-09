Jensen Huang ammette il tradimento: “Sono stato infedele a mia moglie”. Sospetti di una trappola cinese sul fondatore di Nvidia

Il numero uno del colosso dei semiconduttori ha chiesto scusa alla famiglia e ai dipendenti con una comunicazione interna. Al centro delle indiscrezioni una relazione con Alice Huang, imprenditrice cinese sospettata dall’intelligence americana di essere legata ai servizi segreti di Pechino. Il consiglio di amministrazione ha avviato un’indagine indipendente.

AgenPress. «Debbo delle scuse alla mia famiglia e a tutti voi. Sono stato infedele a mia moglie, le mie azioni hanno ferito lei e i nostri figli. Non ci sono scuse per quello che ho fatto. Mi dispiace profondamente». Con queste parole, contenute in un messaggio interno ai dipendenti di Nvidia, Jensen Huang ha ammesso il tradimento della moglie e si è assunto la responsabilità delle proprie azioni. Il fondatore e amministratore delegato del colosso americano dei microchip ha scelto di rivolgersi direttamente ai collaboratori, in un momento in cui la sua vita privata è finita al centro di una vicenda che potrebbe avere conseguenze anche sul piano aziendale e della sicurezza nazionale.

La relazione sarebbe stata con una donna cinese, Alice Huang, che secondo le valutazioni dell’intelligence statunitense sarebbe stata coinvolta in un’operazione riconducibile al Ministero della Sicurezza dello Stato di Pechino. Si tratta, al momento, di accuse e sospetti che devono essere verificati: non è stato dimostrato pubblicamente che la donna abbia effettivamente agito come agente dei servizi cinesi.

Secondo le ricostruzioni pubblicate dai media americani, Alice Huang avrebbe avuto un rapporto personale con il numero uno di Nvidia. La donna sarebbe stata in passato dirigente di Megaspeed, società con sede a Singapore che acquista chip per l’intelligenza artificiale dal gruppo americano.

Le autorità statunitensi avrebbero già esaminato l’attività della società per il sospetto che abbia contribuito a far arrivare in Cina semiconduttori avanzati soggetti alle restrizioni sulle esportazioni. L’ipotesi investigativa è che la relazione con Huang potesse essere parte di un tentativo di avvicinamento finalizzato a ottenere informazioni riservate o a influenzare le strategie commerciali del gruppo. È in questo contesto che si inserisce l’espressione «trappola al miele», utilizzata per descrivere operazioni di intelligence basate sulla creazione di un legame sentimentale o sessuale con una persona considerata strategicamente importante.

La vicenda ha spinto il consiglio di amministrazione di Nvidia ad avviare un’indagine indipendente. A occuparsene sarà un comitato composto da amministratori indipendenti, affiancato da consulenti legali esterni. La società ha precisato di non avere, al momento, elementi per ritenere che siano stati compromessi la sicurezza nazionale americana o i segreti industriali di Nvidia. Ha tuttavia deciso di esaminare tutte le informazioni disponibili. Huang ha dichiarato di sostenere l’iniziativa e di voler collaborare pienamente.

Il manager ha inoltre ribadito il proprio impegno nei confronti dell’azienda, dei dipendenti e degli azionisti, riconoscendo di non essere stato all’altezza della fiducia riposta in lui. Nvidia, dal canto suo, ha fatto sapere che Huang continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato senza interruzioni.

La vicenda non riguarda soltanto la sfera privata del fondatore di Nvidia. Il gruppo è uno dei protagonisti assoluti della corsa globale all’intelligenza artificiale e produce i processori indispensabili per addestrare e far funzionare i modelli più avanzati.

La possibilità che un dirigente di tale peso possa essere stato avvicinato da un’operazione di intelligence straniera ha quindi attirato l’attenzione dei parlamentari americani. Alcuni esponenti repubblicani della Camera hanno chiesto a Huang di riferire al Congresso sulle circostanze emerse dalle ricostruzioni giornalistiche e sugli eventuali rischi per la sicurezza nazionale. La questione è particolarmente delicata anche per le restrizioni imposte dagli Stati Uniti alla vendita di chip avanzati alla Cina, un mercato strategico sul quale Nvidia ha interessi commerciali rilevanti.

Nel suo messaggio Huang ha rivolto parole di rammarico non soltanto alla moglie e ai figli, ma anche ai colleghi, al consiglio di amministrazione, ai partner e agli azionisti. Ha riconosciuto di aver tradito la fiducia delle persone che lo circondano e ha promesso di impegnarsi per riconquistarla. La vicenda apre ora due fronti distinti: quello personale, segnato dall’ammissione del tradimento, e quello aziendale e istituzionale, sul quale dovrà fare chiarezza l’indagine interna. Il punto centrale resta stabilire se la relazione sia stata soltanto una vicenda privata oppure se, come sospettano le autorità americane, possa essere stata sfruttata nell’ambito di un’operazione di intelligence cinese.