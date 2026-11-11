Il Prefetto Giuseppe Castaldo, Commissario per la solidarietà alle vittime di mafia e dei reati violenti, aderisce alla Fondazione Insigniti OMRI

Prefetto Giuseppe Castaldo interverrà il 21 novembre a Grottaferrata all’incontro “Adolescenti, adulti e violenza: un percorso per capire e prevenire”, promosso dalla Fondazione Insigniti OMRI nell’ambito del progetto “Segnali”

AgenPress. La Fondazione Insigniti OMRI annuncia l’adesione del Commendatore Giuseppe Castaldo, Prefetto della Repubblica e Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.

L’ingresso del Prefetto Castaldo nella comunità della Fondazione rappresenta un significativo arricchimento di competenze ed esperienze istituzionali. Personalità di consolidata esperienza professionale, ha dedicato il proprio percorso al servizio dello Stato, alla tutela della legalità, al rafforzamento delle istituzioni e alla protezione delle persone più vulnerabili.

Dal gennaio 2026 ricopre un incarico di particolare delicatezza e valore sociale: è Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, ruolo conferitogli con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026. Si tratta di una funzione di grande responsabilità, che pone al centro l’attenzione dello Stato verso le persone e le famiglie colpite da gravissimi atti criminali, promuovendo il coordinamento degli interventi di solidarietà e il riconoscimento concreto dei diritti delle vittime.

Nato a Napoli il 13 agosto 1961, laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli nel 1984, con il massimo dei voti e abilitato all’esercizio della professione forense, Giuseppe Castaldo è entrato nella carriera prefettizia del Ministero dell’Interno nel 1988. Ha iniziato il proprio percorso presso la Prefettura di Imperia, occupandosi di materie particolarmente delicate quali ordine pubblico, protezione civile, polizia amministrativa e attività elettorale. Successivamente ha ricoperto importanti incarichi dirigenziali presso diverse articolazioni centrali del Ministero dell’Interno, maturando una significativa esperienza nei settori dell’amministrazione civile e della pubblica sicurezza.

Promosso Viceprefetto nel 2001, ha assunto nel corso degli anni responsabilità di crescente rilievo, distinguendosi anche per l’attività svolta nell’ambito delle gestioni commissariali di amministrazioni comunali interessate da situazioni di particolare complessità. Tra gli incarichi di maggiore rilievo, quello di Commissario straordinario presso il Comune di Reggio Calabria, sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata, un’esperienza istituzionale particolarmente significativa sul piano del ripristino della legalità, del rafforzamento dell’azione amministrativa e del recupero della credibilità delle istituzioni democratiche.

Il 27 gennaio 2017 è stato nominato Prefetto, dando inizio a una nuova fase del proprio percorso istituzionale. Ha ricoperto l’incarico di Prefetto di Siracusa, Pisa, Caserta e Cagliari, affrontando contesti territoriali differenti e problematiche complesse, con particolare attenzione alla sicurezza pubblica, alla legalità, alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e al rapporto di collaborazione tra istituzioni e comunità locali. Nel corso della sua esperienza ha svolto anche l’incarico di subcommissario straordinario del Comune di Roma, con delega alla legalità.

Il suo percorso professionale, caratterizzato da un costante impegno sui temi della sicurezza, della legalità e della tutela delle persone più vulnerabili, si inserisce pienamente nei valori che ispirano l’attività della Fondazione Insigniti OMRI.

La Fondazione rivolge al Prefetto Giuseppe Castaldo un caloroso benvenuto e un sincero apprezzamento per aver scelto di condividere il proprio patrimonio di esperienze e competenze con la comunità degli Insigniti OMRI. Una presenza che contribuirà ad arricchire il confronto e le iniziative della Fondazione, rafforzando l’impegno comune nella promozione della cultura della responsabilità, della solidarietà, della legalità e del rispetto della dignità umana.

La partecipazione del Prefetto Castaldo alle attività della Fondazione troverà una prima significativa occasione di testimonianza il 21 novembre 2026, a Grottaferrata, in occasione dell’incontro di studio e approfondimento “Adolescenti, adulti e violenza: un percorso per capire e prevenire”, promosso nell’ambito del progetto “Segnali” della Fondazione Insigniti OMRI. L’iniziativa, dedicata alla comprensione delle nuove forme di disagio e aggressività tra i giovani e alla prevenzione dei comportamenti a rischio, vedrà il Prefetto Castaldo tra i protagonisti dei saluti istituzionali. La sua presenza contribuirà a sottolineare il valore del dialogo tra istituzioni, famiglie, scuola e società civile nella costruzione di una cultura della prevenzione, della legalità e del contrasto a ogni forma di violenza.