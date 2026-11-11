Banda Minicar. L’attore Davide Iacopini lascia l’ospedale dopo oltre un mese: per l’attore inizia la riabilitazione

Un nuovo passo avanti per il 42enne, vittima della violenta aggressione della cosiddetta banda della minicar a Roma. Dopo due interventi neurochirurgici e settimane trascorse in terapia intensiva, è stato trasferito dal San Camillo al centro specializzato Santa Lucia. Il percorso di recupero, però, è ancora lungo.

AgenPress. Buone notizie per Davide Iacopini. L’attore genovese, rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da un calcio sferrato da un giovane a bordo di una minicar mentre viaggiava sul suo monopattino, ha lasciato l’ospedale San Camillo di Roma dopo oltre un mese di ricovero.

Iacopini, 42 anni, è stato trasferito alla LIFE – Santa Lucia IRCCS, struttura specializzata dove inizierà un percorso di riabilitazione e monitoraggio medico. Una notizia importante dopo settimane di grande preoccupazione per le sue condizioni di salute. A comunicarlo è stato lo stesso ospedale San Camillo, spiegando che il progressivo miglioramento del quadro clinico ha permesso il trasferimento. La struttura ha comunque precisato che il percorso di cura non è ancora concluso e richiederà ulteriore assistenza specialistica.

La vicenda risale alla notte tra il 4 e il 5 ottobre, quando l’attore si trovava nel quartiere Monteverde Vecchio, a Roma, a bordo di un monopattino elettrico. Secondo la ricostruzione degli investigatori, una minicar con a bordo due ragazzi si sarebbe avvicinata all’uomo. Dal finestrino, uno dei giovani gli avrebbe sferrato un calcio, facendogli perdere l’equilibrio e provocando una caduta violenta contro un’automobile parcheggiata.

L’impatto gli aveva provocato un grave trauma cranico. Trasportato d’urgenza al San Camillo, Iacopini era stato sottoposto a due interventi neurochirurgici e ricoverato inizialmente nel reparto di Shock e Trauma. Per oltre tre settimane le sue condizioni erano rimaste estremamente delicate. L’attore aveva trascorso 23 giorni in terapia intensiva, fino al miglioramento che aveva permesso, il 28 ottobre, di trasferirlo nel reparto di Neurochirurgia. In quei giorni aveva anche ripreso conoscenza, tornando a parlare con i medici e con i familiari.

L’aggressione a Iacopini è diventata uno degli episodi più gravi della cosiddetta banda della minicar, coinvolta in una serie di raid avvenuti tra il 4 e il 5 ottobre nei quartieri Monteverde e Testaccio. Gli investigatori sono riusciti a identificare due adolescenti, rispettivamente di 16 e 17 anni, che si trovavano a bordo della vettura. I due sono indagati dalla Procura per i minorenni di Roma per tentato omicidio in concorso, lesioni personali aggravate e percosse.

Secondo le ricostruzioni investigative, i ragazzi avrebbero preso di mira diverse persone incontrate per strada, aggredendole con azioni improvvise mentre transitavano con la minicar. Le indagini hanno permesso di collegare il veicolo utilizzato alle diverse aggressioni, anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze raccolte.

L’uscita dal San Camillo rappresenta un importante traguardo dopo settimane difficili, ma non significa che l’attore abbia concluso il proprio percorso di recupero. Al centro LIFE – Santa Lucia dovrà affrontare una fase di riabilitazione, accompagnata da controlli specialistici per monitorare l’evoluzione delle sue condizioni neurologiche. Dopo il lungo ricovero, i due interventi alla testa e il periodo trascorso in terapia intensiva, il trasferimento segna comunque un significativo passo avanti.

La vicenda aveva suscitato grande attenzione e indignazione, riportando al centro il tema della violenza gratuita e delle aggressioni ai danni di persone completamente estranee. Per Davide Iacopini si apre adesso una nuova fase, lontano dalla terapia intensiva e concentrata sul recupero. Una strada ancora impegnativa, ma accompagnata da un primo importante segnale positivo.