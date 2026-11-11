Centinaia di truffe telefoniche a danno di Enti Religiosi

AgenPress. I finanzieri del Comando Provinciale di Cremona hanno dato esecuzione all’Ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino a carico di 6 persone indagate per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di innumerevoli truffe telefoniche a danno di enti religiosi sparsi su tutto il territorio nazionale (prevalentemente parrocchie, monasteri, conventi).

L’indagine ha preso avvio nel mese di febbraio 2025, allorquando presso gli uffici del Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di Cremona è stata raccolta una querela per una tentata truffa telefonica dove gli autori, fingendosi funzionari pubblici, avevano provato a farsi rimborsare dei contributi ministeriali (in realtà inesistenti) erroneamente accreditati dal Comune di Cremona.

Gli investigatori del Nucleo PEF di Cremona, partendo dagli unici dati in possesso del denunciante, ovvero il numero di cellulare utilizzato per contattare la vittima ed il codice IBAN fornito per il versamento, attraverso una complessa elaborazione delle informazioni acquisite dalle banche dati di polizia, sono riusciti a individuare centinaia di querele che, sebbene presentate presso organi di polizia dislocati su tutto il territorio nazionale, mostravano chiare analogie e connessioni che hanno portato a ipotizzare l’esistenza di una rete criminale con base operativa a Torino.

Pertanto, sotto il costante coordinamento della Procura di Torino, unitamente ad acquisizioni di documentazione finanziaria e estrazione delle ricorrenze da una importante mole di tabulati telefonici, sono state eseguite mirate intercettazioni telefoniche. Ciò ha permesso di individuare gravi indizi circa l’operatività di un sodalizio (alcuni dei componenti legati anche da vincoli familiari) sviluppato lungo l’asse Torino – Siracusa ed operante quantomeno dall’agosto 2024, specializzata nelle truffe telefoniche a danno prevalentemente di enti religiosi.

L’attività tecnica di intercettazione ha consentito di immortalare, in presa diretta, la commissione di molte truffe, con la dimostrazione delle concrete capacità organizzative dell’associazione, ove ciascuno riveste un proprio ruolo: la telefonista (donna al vertice dell’associazione), gli intestatari dei conti o delle carte postepay (cd. “prestanome”), l’intermediario (che si occupa di reclutare i prestanome – oltre 40 quelli identificati – e di prelevare le somme dai conti a questi intestati) e i destinatari finali della somma provento di reato.

Il collaudato modus operandi del sodalizio ha lo scopo di ingannare perlopiù rappresentanti di enti religiosi al fine di sottrargli ingenti somme di denaro. Nel dettaglio:

– il c.d. telefonista truffatore (donna siciliana che effettua anche centinaia di telefonate al giorno), fingendosi quale rappresentante comunale/regionale, informa la vittima di turno che è stato erroneamente disposto a favore dell’ente religioso l’accredito di un contributo in denaro (in realtà inesistente) in misura maggiore rispetto a quello spettante. Richiede, pertanto, un immediato bonifico dell’importo non dovuto;

– in molti casi, viene eseguita una seconda telefonata dove la stessa donna, camuffando la voce, si finge direttore/dipendente dell’istituto di credito dove l’ente ha il conto, ciò per carpire meglio la fiducia della potenziale vittima. A questi, poi, fornisce i dati di una postepay o il codice iban di un rapporto di conto (intestato ai prestanome, perlopiù pregiudicati e privi di reddito) per procedere all’immediata esecuzione del bonifico;

– una volta che la truffa va a buon fine, gli intermediari, in autonomia o assieme ai prestanome provvedono all’immediato prelievo, principalmente presso sportelli ATM di Poste Italiane, della somma bonificata in “buona fede”.

Grazie alla collaborazione dell’ufficio antiriciclaggio di Poste Italiane, è stato possibile acquisire le riprese video dei prelievi presso gli ATM di Poste e, in taluni casi, bloccare in tempo reale le carte postepay impedendo il prelievo del profitto illecito;

– infine, sempre gli intermediari/esecutori che operano nel territorio siracusano, provvedono attraverso operazioni di money transfer Ria, Moneygram e Western Union, ad inviare ai membri torinesi la quota parte (di solito il 50%) dei proventi illeciti conseguiti.

Oltre 250 le truffe accertate nel periodo di indagine che hanno fruttato all’organizzazione diverse centinaia di migliaia di euro. Truffe che sono continuate anche dopo la notifica di convocazione degli indagati per rendere interrogatorio preventivo lo scorso 28 ottobre, a dimostrazione della spregiudicatezza del sodalizio.

L’esecuzione del provvedimento è avvenuto con la collaborazione del Nucleo PEF di Torino e Siracusa per gli indagati ivi domiciliati. Ulteriori 10 soggetti, allo stato, sono indagati in stato di libertà.