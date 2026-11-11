Nvidia nella bufera, azionisti fanno causa: l’Fbi indaga sui rapporti con la Cina. “Chip per 7,5 miliardi a Pechino”

Il colosso dei semiconduttori finisce al centro di uno scandalo che coinvolge il suo amministratore delegato Jensen Huang e una donna cinese sospettata di essere una spia di Pechino. Secondo un’inchiesta giornalistica, la rete di società riconducibili ad Alice Huang avrebbe favorito il trasferimento in Cina di circa 240mila chip Nvidia. Il titolo crolla in Borsa e gli investitori chiedono risarcimenti

AgenPress. Terremoto in casa Nvidia. Il colosso americano dei microchip, protagonista assoluto della rivoluzione dell’intelligenza artificiale, si trova ad affrontare una crisi che rischia di avere conseguenze finanziarie, giudiziarie e geopolitiche. Al centro della vicenda ci sono i rapporti tra il fondatore e amministratore delegato Jensen Huang e Alice Huang, una donna d’affari cinese sospettata dalle autorità statunitensi di essere collegata all’intelligence di Pechino. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’Fbi, provocato un’indagine interna da parte del consiglio di amministrazione e spinto alcuni azionisti ad avviare una causa contro la società e il suo amministratore delegato.

A rendere ancora più delicata la situazione sono le indiscrezioni pubblicate dal sito specializzato The Information: secondo il rapporto, la rete di società costruita da Alice Huang, insieme al marito e alla sorella, avrebbe contribuito a facilitare spedizioni di chip Nvidia verso aziende cinesi per un valore di almeno 7,5 miliardi di dollari.

Secondo le ricostruzioni giornalistiche, Alice Huang avrebbe sfruttato i propri rapporti professionali con Nvidia e con alcuni distributori per ottenere forniture di processori destinati al mercato cinese. Al centro del sistema ci sarebbe Shanghai Century Litong, società fondata nel 2023 che avrebbe ottenuto lo status di partner cloud preferenziale di Nvidia, beneficiando così di un accesso prioritario ai suoi prodotti. La rete avrebbe consentito di movimentare circa 240mila processori, tra cui modelli H100, H200 e alcuni A100, parte dei quali soggetti alle restrizioni statunitensi sulle esportazioni verso la Cina. Tra i possibili destinatari finali delle forniture vengono citati grandi gruppi tecnologici cinesi come Alibaba e Tencent, oltre ad alcuni laboratori specializzati nello sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Si tratta di accuse e ricostruzioni giornalistiche che non equivalgono a una responsabilità accertata di Nvidia o del suo amministratore delegato. Resta da chiarire in quale misura le operazioni fossero conosciute dai vertici aziendali e se siano state violate le norme americane sulle esportazioni.

La vicenda è finita anche sul tavolo dell’amministrazione americana. Donald Trump ha confermato che l’Fbi sta esaminando il caso per verificare se Jensen Huang sia stato preso di mira da un’operazione di intelligence straniera. Il presidente americano ha tuttavia difeso pubblicamente il numero uno di Nvidia, sostenendo di aver parlato direttamente con lui. Secondo quanto riferito da Trump, Huang avrebbe assicurato di non sapere che Alice Huang fosse una presunta agente dei servizi segreti cinesi. «Gli credo», avrebbe dichiarato il presidente, esprimendo fiducia nell’amministratore delegato. Anche il governo cinese ha respinto le accuse di spionaggio, definendole infondate.

Sul fronte finanziario, la crisi si è trasformata rapidamente in una battaglia legale. Un gruppo di azionisti ha presentato una class action presso un tribunale federale della California contro Nvidia e Jensen Huang. L’accusa è di aver fornito informazioni fuorvianti agli investitori, omettendo dettagli importanti sui rapporti del manager con Alice Huang e sui potenziali rischi per la sicurezza nazionale e per le prospettive commerciali dell’azienda. Secondo i promotori dell’azione legale, queste informazioni avrebbero potuto incidere sulle decisioni degli investitori e sul valore delle azioni. La causa chiede un risarcimento per le perdite subite, ma non è ancora stata accertata alcuna responsabilità della società o del suo amministratore delegato.

Nel frattempo, il consiglio di amministrazione di Nvidia ha incaricato consulenti legali esterni di condurre un’indagine indipendente. La società ha dichiarato di non avere elementi per ritenere che siano stati compromessi segreti aziendali o informazioni sensibili per la sicurezza nazionale.

Le conseguenze sui mercati non si sono fatte attendere. Le azioni Nvidia hanno perso terreno dopo la diffusione delle notizie, con una flessione del 4,3% nella seduta di lunedì 9 novembre. La pressione è proseguita anche martedì. Secondo Reuters, nell’arco di due sedute il gruppo ha perso circa 430 miliardi di dollari di capitalizzazione, mentre il ribasso complessivo dall’inizio della vicenda ha raggiunto il 9,5%. Un colpo significativo per una delle società più importanti al mondo, il cui valore dipende in larga misura dalla fiducia degli investitori nella leadership di Jensen Huang e nella crescita del mercato dell’intelligenza artificiale.

La vicenda ha inoltre riacceso il dibattito sulle restrizioni americane all’esportazione di semiconduttori avanzati verso la Cina e sui controlli necessari per impedire che tecnologie strategiche finiscano nelle mani di soggetti non autorizzati. La crisi va ormai ben oltre la sfera privata del suo amministratore delegato. Il caso coinvolge direttamente gli equilibri tecnologici tra Washington e Pechino e solleva interrogativi sulla gestione dei rapporti commerciali con società che operano in mercati sottoposti a restrizioni.

Anche alcuni esponenti del Congresso americano hanno chiesto ulteriori chiarimenti. Tra le questioni da approfondire ci sono i controlli sulle esportazioni, il ruolo degli intermediari e le eventuali responsabilità dei vertici aziendali. Jensen Huang ha dichiarato di voler collaborare pienamente con le indagini, ribadendo il proprio impegno a tutelare Nvidia e la sicurezza nazionale americana. Per il colosso dei semiconduttori si apre ora una fase particolarmente delicata: dovrà recuperare la fiducia degli investitori, chiarire i rapporti commerciali finiti sotto osservazione e attendere gli sviluppi delle verifiche dell’Fbi. La domanda che domina Wall Street è se lo scandalo resterà una vicenda personale del fondatore oppure se finirà per trasformarsi in un problema strutturale per la governance e il futuro commerciale di Nvidia.