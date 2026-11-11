Delitto di Garlasco. Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, è stato convocato come teste

L’ex procuratore aggiunto di Pavia è stato ascoltato per oltre tre ore dai magistrati nell’ambito dell’inchiesta sui presunti pagamenti della famiglia Sempio. La sua posizione era stata archiviata dal gip di Brescia. Al centro degli accertamenti circa 45mila euro in contanti che, secondo l’ipotesi investigativa, potrebbero essere stati utilizzati per favorire l’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017

AgenPress. Nuovo sviluppo nell’inchiesta parallela sul delitto di Garlasco. Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, è stato ascoltato nella giornata di mercoledì 11 novembre dai pubblici ministeri pavesi come persona informata sui fatti, nell’ambito degli accertamenti sulla presunta corruzione in atti giudiziari legata alla prima indagine su Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi.

L’audizione è durata oltre tre ore. Al termine dell’incontro con i magistrati, Venditti ha lasciato il Palazzo di giustizia accompagnato dal suo avvocato Domenico Aiello, commentando così la convocazione: «Ho risposto a tutto». Poi ha aggiunto: «Sono amareggiato perché se questa decisione fosse stata assunta nel settembre del 2025 mi sarei risparmiato un sacco di sofferenze». Parole che evidenziano il malcontento dell’ex magistrato per i tempi dell’indagine e per il coinvolgimento nella vicenda giudiziaria che lo aveva portato a essere iscritto nel registro degli indagati.

La convocazione di Venditti arriva dopo la decisione del gip di Brescia, che nel settembre scorso ha disposto l’archiviazione della sua posizione nell’inchiesta per corruzione in atti giudiziari. L’ex procuratore era finito sotto indagine con l’ipotesi di aver ricevuto denaro per favorire l’archiviazione di Andrea Sempio nella prima inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, aperta nel 2016 e conclusasi nel 2017. Con l’archiviazione della posizione di Venditti, gli atti relativi agli altri possibili profili investigativi sono tornati alla Procura di Pavia, competente a proseguire gli accertamenti. L’ex magistrato è stato quindi convocato non più come indagato, ma come testimone e persona informata sui fatti, per fornire chiarimenti sulle circostanze oggetto dell’inchiesta.

Al centro del nuovo filone investigativo ci sono alcune movimentazioni di denaro contante riconducibili alla famiglia di Andrea Sempio. Si parla di una cifra complessiva di circa 45mila euro, che secondo l’ipotesi investigativa potrebbe essere stata destinata a ottenere un trattamento favorevole nell’ambito della prima indagine a carico del giovane. La famiglia Sempio ha sostenuto che quelle somme fossero destinate al pagamento delle spese legali.

Tra gli elementi finiti sotto la lente degli investigatori figura anche un appunto, trovato durante le perquisizioni, con la frase: «Venditti gip archivia per 20-30 euro». Un elemento che ha contribuito ad alimentare i sospetti e ad aprire ulteriori approfondimenti. L’ipotesi di un pagamento illecito resta tuttavia da dimostrare e non può essere considerata un fatto accertato.

Dopo l’archiviazione dell’ex procuratore, l’attenzione degli inquirenti si concentra in particolare sulla posizione di Giuseppe Sempio, padre di Andrea, che resta indagato per il presunto coinvolgimento nel filone relativo alla corruzione in atti giudiziari. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la destinazione effettiva del denaro, i rapporti tra la famiglia e alcuni soggetti coinvolti nella precedente indagine e l’eventuale esistenza di accordi finalizzati a ottenere l’archiviazione del 2017. Nel provvedimento con cui è stata archiviata la posizione di Venditti, il gip di Brescia aveva preso in considerazione anche possibili ricostruzioni alternative, tra cui un eventuale accordo a livello di polizia giudiziaria oppure un’ipotesi di millantato credito ai danni degli stessi Sempio. Si tratta di piste investigative che richiedono ulteriori verifiche e che non costituiscono responsabilità definitivamente accertate.

Durissimo anche il commento del legale Domenico Aiello, che ha accompagnato il proprio assistito in Procura. L’avvocato ha contestato i tempi con cui è arrivata la convocazione, sostenendo che Venditti avrebbe dovuto essere ascoltato molto prima. «Questo momento arriva con 14 mesi di ritardo, ai limiti dell’indecenza», ha dichiarato il difensore, criticando il percorso investigativo e le conseguenze personali e professionali subite dal suo assistito. Aiello ha inoltre sottolineato che il suo cliente ha collaborato rispondendo alle domande dei magistrati, senza però entrare nel merito del contenuto della testimonianza.

L’audizione di Mario Venditti rappresenta un nuovo passaggio nell’intricata vicenda giudiziaria legata alla morte di Chiara Poggi, uccisa nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto 2007. Mentre Andrea Sempio è nuovamente al centro delle indagini per l’omicidio, con la Procura di Pavia che ha chiesto il suo rinvio a giudizio, proseguono gli accertamenti sul presunto sistema di rapporti e pagamenti che avrebbe accompagnato la prima inchiesta a suo carico. Due filoni distinti, ma strettamente collegati nella ricostruzione degli avvenimenti: da una parte l’omicidio di Chiara Poggi, dall’altra i sospetti sulle modalità con cui si arrivò all’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017.

La testimonianza dell’ex procuratore potrebbe contribuire a chiarire alcuni aspetti ancora oscuri. Per ora, Venditti ribadisce di aver risposto a tutte le domande e manifesta tutta la propria amarezza per una vicenda che, dopo mesi di indagini e polemiche, continua ad avere importanti sviluppi giudiziari