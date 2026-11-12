Delitto di Garlasco, Andrea Sempio davanti al giudice il 25 febbraio: fissata l’udienza preliminare

Il Tribunale di Pavia ha stabilito la data dell’udienza preliminare per il 38enne accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. Sarà il gup Luigi Umberto Riganti a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura

AgenPress. È stata fissata per il prossimo 25 febbraio 2027 l’udienza preliminare nei confronti di Andrea Sempio, accusato dalla Procura di Pavia dell’omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa nella sua abitazione di Garlasco il 13 agosto 2007. La data è stata comunicata ufficialmente dalla presidente del Tribunale di Pavia, Enrica Bertolotto, attraverso una nota diffusa giovedì 12 novembre. Il procedimento è stato assegnato al giudice per l’udienza preliminare Luigi Umberto Riganti, che dovrà valutare la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dai pubblici ministeri.

La Procura di Pavia aveva chiesto il processo per Sempio lo scorso 3 novembre, contestandogli l’omicidio aggravato di Chiara Poggi. Nell’imputazione vengono indicate le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti, che secondo l’accusa sarebbero riconducibili al rifiuto di un approccio da parte della vittima. Si tratta della ricostruzione accusatoria dei magistrati, che dovrà essere sottoposta al vaglio del giudice. Sempio, attraverso i suoi legali, ha sempre respinto le accuse e si è dichiarato estraneo al delitto.

La fissazione dell’udienza rappresenta un passaggio importante in una delle vicende giudiziarie più controverse e seguite della cronaca italiana. Il giudice Riganti dovrà esaminare gli elementi raccolti durante le indagini e decidere se sussistano le condizioni per mandare Sempio a processo oppure pronunciare una decisione diversa. Non si tratta ancora dell’inizio del processo vero e proprio, ma di una fase preliminare nella quale verrà valutata la consistenza dell’impianto accusatorio.

La vicenda presenta inoltre un nodo giudiziario particolarmente delicato: per lo stesso omicidio è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, allora fidanzato di Chiara Poggi, che sta scontando una pena di 16 anni di reclusione. La difesa di Sempio ha sollevato questioni relative alla possibilità di procedere nei confronti di un’altra persona per il medesimo fatto storico, in presenza di una condanna definitiva. Un tema che potrebbe avere un peso significativo nel corso dell’udienza preliminare.

I difensori di Sempio, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, hanno già annunciato l’intenzione di affrontare le questioni giuridiche legate alla posizione del loro assistito, compresa la possibilità di chiedere la sospensione del procedimento.

Il prossimo 25 febbraio sarà dunque una data cruciale per il caso di Garlasco. Dopo quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la nuova inchiesta arriva a un passaggio decisivo, ma la responsabilità penale di Andrea Sempio dovrà essere accertata attraverso il procedimento giudiziario, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza