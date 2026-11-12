Cinecittà World, il Natale cambia copione: buoni e dispettosi i protagonisti delle feste

AgenPress. Dalle atmosfere di Mamma, ho perso l’aereo alle irresistibili marachelle del Grinch, fino all’incontro più atteso dell’anno con Babbo Natale. Fino al 6 gennaio, a Cinecittà World il Natale esce dal grande schermo e prende vita nella suggestiva Christmas Street, ispirata alla New York degli anni Trenta, tra scenografie da film, attrazioni, spettacoli per vivere e condividere in famiglia tutta la magia delle feste. Sabato 21 novembre, in occasione dell’inaugurazione del periodo natalizio, le emozioni del cinema incontrano la musica: il Parco ospita una speciale esibizione del Coro dell’Orchestra Italiana del Cinema sulle note dell’iconica colonna sonora del cult Mamma, ho perso l’aereo.

La giornata si apre all’insegna della tradizione con Welcome, it’s Christmas, lo show di benvenuto che scalda l’atmosfera trasportando grandi e piccoli verso le festività e prosegue con la Casa di Babbo Natale dove Santa Claus in persona è pronto ad accogliere i bambini per ascoltare i loro desideri. Nell’Ufficio Postale degli Elfi i piccoli ospiti possono scrivere e spedire la loro letterina al Polo Nord. E per chi, almeno una volta, ha sognato di ritrovarsi nel film più amato del periodo Mamma, ho perso l’aereo, c’è un set fotografico d’eccezione: la casa di Kevin, davanti alla quale scattare una foto da film. A regalare emozioni ci pensa anche il nuovo musical Il Posto delle Cose Perdute, una storia che invita a riscoprire il significato più autentico delle feste. Protagonista è Varo, un uomo solitario e disilluso che, nella notte del 25 dicembre, intraprende un viaggio alla ricerca di ciò che credeva perduto per tornare a credere, sognare e amare.

Ma a Cinecittà World il Natale non segue sempre il copione. A scombinare la festa arriva la nuova Scuola dei Piccoli Dispetti, dove le regole si capovolgono e combinare guai diventa una vera e propria arte. Qui, gli elfi birichini guideranno i piccoli ospiti tra prove buffe, missioni strampalate e divertenti lezioni di monelleria natalizia. Attenzione però, un personaggio verde, peloso potrebbe fare irruzione da un momento all’altro. Il Grinch è pronto a mettere alla prova gli allievi della scuola: riusciranno a essere più dispettosi di lui? Intanto, nel Far West, anche gli elfi si preparano alla spedizione natalizia. Tra musica, danza e imprevisti, lo show Elf Express racconta una missione che, a causa di un piccolo errore, si trasforma in una lezione speciale: dietro ogni letterina c’è un desiderio e dietro ogni desiderio un cuore da ascoltare. E se invece il Natale fosse tutto al contrario? A sovvertire le regole delle feste arriva Un Natale alla Rovescia, uno spettacolo tra comicità irriverente e colpi di scena. Per i più piccoli, il divertimento continua a Joyful Town, il playground natalizio al coperto, in attesa de L’Ultimo Ciak, lo show che chiude la giornata sulle note delle canzoni natalizie più belle di sempre.

Gran finale il 31 dicembre, quando Cinecittà World saluterà il 2026 con la spettacolare festa di Capodanno, tra attrazioni aperte fino a tarda notte, cene e cenoni, spettacoli musicali, dj set e fuochi d’artificio, per festeggiare l’arrivo del 2027 fino alle prime luci dell’alba.