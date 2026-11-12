Ornella Cuzzupi tra i premiati degli Italian Manager Awards 2026

Occasione per lanciare una nuova proposta per il futuro della scuola

AgenPress. È stato conferito a Ornella Cuzzupi, Segretario Nazionale UGL Scuola e componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, l’Italian Manager Awards 2026, un riconoscimento che valorizza le figure manageriali distintesi per capacità di guida, visione strategica e attenzione al valore delle persone in un contesto di sviluppo e per l’eccellenza italiana.

Un premio importante che riconosce la leadership, il percorso professionale e istituzionale di Cuzzupi insieme all’impegno portato avanti nel mondo dell’istruzione e del sociale, con la convinzione che la scuola debba essere sempre al centro delle politiche di sviluppo del Paese.

Proprio da questa attenzione nasce anche il progetto, elaborato dalla Federazione Nazionale UGL Istruzione, relativo all’istituzione del Fondo Nazionale Unico per la Scuola e il suo Futuro. Una proposta che punta a introdurre uno strumento capace di fornire nuove disponibilità per le istituzioni scolastiche e coordinare in maniera ancora più efficace gli investimenti già destinati all’istruzione.

“L’obiettivo – spiega Cuzzupi – è mettere a disposizione delle scuole risorse aggiuntive e, al tempo stesso, favorire una programmazione nazionale più organica delle opportunità di finanziamento già esistenti, senza sottrarre capitali né modificare le finalità degli strumenti attuali. Pensiamo ad interventi capaci di garantire maggiore equità nelle offerte alle scuole. Formazione, innovazione didattica, inclusione e valorizzazione del personale scolastico sono elementi da assicurare anche a quelle scuole e territori che, per diversi motivi, rischiano di rimanere indietro. In altre parole, il Fondo vuole essere uno strumento che si integri con iniziative già avviate, come Agenda Sud, promossa dal Ministro Valditara, contribuendo a sostenere lo sviluppo delle istituzioni scolastiche”.

Il progetto prevede una dotazione finanziaria propria, alimentata da risorse pubbliche e da eventuali contributi volontari di soggetti privati, oltre a una funzione di coordinamento delle diverse fonti di finanziamento. È inoltre prevista la possibilità di istituire un Osservatorio nazionale presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con compiti di analisi dei fabbisogni e monitoraggio degli interventi.

“Il Premio ricevuto non è per me un punto di arrivo, bensì uno stimolo a fare ancora meglio e a continuare lungo la strada intrapresa. La scuola ha bisogno di investimenti, ma anche di una programmazione capace di guardare alle esigenze reali. Non possiamo pensare – afferma il Segretario UGL Istruzione – che il calo degli studenti possa tradursi in una diminuzione delle opportunità. Occorre utilizzare tale fase per migliorare la qualità dell’offerta formativa, sostenere chi opera nella scuola e offrire agli studenti ulteriori possibilità di crescita”.

Il prestigioso riconoscimento ricevuto da Ornella Cuzzupi si accompagna così a una proposta che guarda oltre le necessità del presente e intende contribuire a costruire una scuola più attrezzata, inclusiva e capace di affrontare le sfide future

La scuola è un patrimonio nazionale da rafforzare perché il futuro del Paese comincia proprio dall’istruzione. È questa la stella polare che orienta l’azione dell’UGL Istruzione.