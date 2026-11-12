Quali telefoni supportano eSIM: la lista completa e come verificarlo

AgenPress. La eSIM ha smesso di essere una funzione di nicchia. Il primo smartphone di largo consumo compatibile è stato l’iPhone XS nel 2018, e da allora quasi ogni modello di fascia media e alta la integra. Oggi sapere quali telefoni supportano eSIM è la prima cosa da controllare prima di cambiare operatore o partire per un viaggio. In questa guida trovi la lista aggiornata e il metodo rapido per la verifica.

Cos’è una eSIM e perché conta sapere quali telefoni la supportano

La eSIM è una SIM digitale saldata direttamente nella scheda madre del telefono. Non è una scheda fisica da inserire, ma un profilo che attivi tramite QR code o app. Se vuoi un approfondimento tecnico sul funzionamento, Holafly spiega bene come nasce e come si attiva questo standard.

Il vantaggio pratico è doppio. Puoi avere più numeri sullo stesso dispositivo e cambiare operatore senza aspettare una spedizione. Ma tutto questo funziona solo se il tuo telefono è compatibile, per questo la lista qui sotto è decisiva.

Quali iPhone supportano eSIM

Apple è stata la prima a spingere su questa tecnologia. La compatibilità parte dall’iPhone XS e arriva a tutti i modelli recenti.

iPhone XS, XS Max, XR e successivi (serie 11, 12, 13)

e successivi (serie 11, 12, 13) iPhone SE di seconda e terza generazione (2020 e 2022)

di seconda e terza generazione (2020 e 2022) iPhone 14, 15 e 16 in tutte le varianti

Un dettaglio importante riguarda gli iPhone 14 e successivi venduti negli Stati Uniti. In quel mercato Apple ha eliminato il carrellino fisico e questi modelli funzionano solo con eSIM. Gli iPhone acquistati in Italia mantengono invece anche lo slot per la nano SIM tradizionale.

Quali Samsung Galaxy supportano eSIM

Samsung ha adottato la eSIM sui modelli di fascia alta a partire dal 2020. La compatibilità è ormai estesa a quasi tutta la gamma premium.

Galaxy S20, S21, S22, S23 e S24 in tutte le versioni, compresi i modelli Ultra

in tutte le versioni, compresi i modelli Ultra Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra

e Note 20 Ultra Galaxy Z Fold e Z Flip , tutte le generazioni

e , tutte le generazioni Galaxy S20 FE, S21 FE e la serie A di fascia più alta recente

Attenzione a un’eccezione storica. Alcune varianti Galaxy S20 vendute in specifici mercati non attivavano la eSIM. In Italia i modelli ufficiali sono quasi sempre compatibili, ma una verifica diretta resta la scelta più sicura.

Google Pixel e altri Android compatibili

Google è stata pioniera con i Pixel. La compatibilità parte dal Pixel 3, con qualche limite sulle versioni legate a operatori americani.

Google Pixel dal modello 3 in poi, inclusi i Pixel 7, 8 e 9

dal modello 3 in poi, inclusi i Pixel 7, 8 e 9 Motorola Razr pieghevole e alcuni Edge recenti

pieghevole e alcuni Edge recenti Oppo Find X3, X5 e Find N

e Find N Huawei P40, P40 Pro e Mate 40 Pro

e Mate 40 Pro Xiaomi 12T Pro, 13 e 14 in diverse versioni

Il panorama Android è più frammentato di quello Apple. Ogni produttore decide modello per modello, quindi due telefoni della stessa marca possono comportarsi in modo diverso.

Come verificare se il tuo telefono supporta eSIM

Non serve essere esperti. Bastano pochi secondi dalle impostazioni del dispositivo.

Su iPhone: apri Impostazioni, poi Cellulare o Dati cellulare. Se trovi la voce “Aggiungi eSIM” o “Aggiungi piano cellulare”, sei compatibile. Su Android: apri Impostazioni, poi Rete e Internet, quindi SIM. La presenza della voce “Aggiungi eSIM” conferma il supporto. Metodo universale: componi *#06# sul tastierino. Se compare un codice EID oltre all’IMEI, il telefono gestisce la eSIM.

Questo controllo è utile anche sui modelli più datati. Molti smartphone considerati obsoleti per altre funzioni restano perfettamente in grado di gestire un profilo digitale.

Perché la compatibilità eSIM pesa sulla scelta del telefono

La eSIM non è un dettaglio da smanettoni. È un criterio di acquisto concreto, soprattutto per chi viaggia o gestisce lavoro e vita privata su un solo dispositivo. Un telefono compatibile ti permette di attivare una linea dati estera in pochi minuti, senza cercare un negozio all’arrivo.

Chi sta valutando un cambio di dispositivo dovrebbe inserire questo parametro in cima alla lista. Vale la pena ricordare che non tutti i vecchi apparecchi reggono gli aggiornamenti, come dimostra il caso dei modelli di smartphone obsoleti esclusi dalle app più diffuse. Puntare su un modello con eSIM ti mette al riparo da limiti futuri.

Domande frequenti sulla compatibilità eSIM

Posso usare eSIM e SIM fisica insieme?

Sì, sulla maggior parte dei modelli recenti. Questa modalità si chiama Dual SIM e ti permette di tenere due numeri attivi contemporaneamente sullo stesso telefono.

Un telefono economico può avere la eSIM?

Non sempre. La tecnologia è ancora concentrata sulla fascia media e alta. Alcuni modelli entry level la integrano, ma non va dato per scontato prima dell’acquisto.

Gli smartwatch supportano la eSIM?

Molti sì. Apple Watch Cellular e diversi Galaxy Watch usano una eSIM per funzionare in modo indipendente dal telefono abbinato.

Quante eSIM posso salvare sullo stesso telefono?

Dipende dal modello. Diversi smartphone memorizzano più profili, ma di solito ne mantengono attivo uno o due alla volta.

La eSIM si può trasferire su un nuovo telefono?

Sì, ma non copiando una scheda fisica. Devi riattivare il profilo sul nuovo dispositivo, in genere con un nuovo QR code o tramite la procedura di trasferimento guidata.