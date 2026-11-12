Giornata Mondiale della Prematurità: al Policlinico Casilino un pomeriggio di incontro tra famiglie, èquipe di cura e istituzioni

Il 17 novembre si terrà un momento di confronto sull’alleanza terapeutica, il sostegno ai genitori e le sfide della Terapia Intensiva Neonatale. Le famiglie presenteranno il progetto per una nuova associazione – Conduce Rudy Zerbi

AgenPress. In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità, il Policlinico Casilino promuove martedì 17 novembre, dalle 16 alle 18, un pomeriggio di incontro e confronto nella Palazzina C, dedicato alle famiglie dei bambini nati prematuri e ai professionisti che li hanno accompagnati durante il ricovero in Terapia Intensiva Neonatale. L’iniziativa, condotta da Rudy Zerbi, sarà un’occasione per condividere esperienze, testimonianze e riflessioni sul percorso di cura e sul ruolo dei genitori.

“La nascita prematura – sottolinea Simonetta Costa, Direttrice dell’UO Neonatologia e UTIN del Policlinico Casilino – è un’esperienza che coinvolge profondamente non soltanto il bambino, ma tutta la sua famiglia. Per questo, accanto alle competenze cliniche e tecnologiche, è fondamentale costruire fin dai primi momenti un rapporto di fiducia con i genitori, ascoltarli e renderli parte attiva del percorso di cura. Le testimonianze di questa giornata racconteranno proprio il valore di questo legame. Anche il progetto di un’associazione nata dall’iniziativa dei genitori è un segnale importante: l’esperienza vissuta può diventare una risorsa di solidarietà e sostegno per altre famiglie”.

Il programma prevede un approfondimento sull’alleanza terapeutica tra équipe e famiglia, con gli specialisti della Neonatologia, seguito da un confronto sul sostegno ai genitori prima e dopo il parto, con Herbert Valensise, Direttore dell’UO Ostetricia e Ginecologia, e Cristina Griguoli, Capo-ostetrica. Ampio spazio sarà dedicato alle testimonianze di genitori e familiari che hanno vissuto l’esperienza della Terapia Intensiva Neonatale, compresi fratelli e sorelle dei piccoli pazienti.

Tra i momenti centrali dell’incontro, la presentazione del progetto per la costituzione di un’associazione di genitori dei bambini assistiti nel reparto, illustrato da Alessandro Mignogna. L’obiettivo è creare una rete di ascolto e sostegno per le famiglie durante il ricovero e dopo la dimissione, promuovere iniziative di solidarietà e contribuire al miglioramento degli ambienti e delle attrezzature del reparto, anche attraverso la formazione di volontari dedicati all’accoglienza.

La giornata si concluderà con un confronto sulle prospettive della Terapia Intensiva Neonatale all’interno di un policlinico generalista, con la partecipazione di Paolo Migliavacca, Amministratore Delegato, Camilla Gizzi, Presidente della Società Italiana di Neonatologia del Lazio, e Alberto Giannotta, Direttore Sanitario.

“Garantire la Terapia Intensiva Neonatale in un policlinico generalista – dichiara Paolo Migliavacca, Amministratore Delegato del Policlinico Casilino – è una scelta di responsabilità, di cui siamo orgogliosi: mettiamo a disposizione un servizio di alto livello, sul piano clinico e su quello dell’umanizzazione. Investiamo ogni giorno in tecnologie, competenze e percorsi assistenziali perché ogni neonato possa trovare le cure di cui ha bisogno e perché i suoi genitori si sentano parte integrante del percorso. Questa giornata rappresenta inoltre un’importante occasione per ascoltare le famiglie e riconoscere il valore della loro esperienza”.

Il percorso nascita del Policlinico Casilino, con oltre 4.000 nascite all’anno, tiene insieme la cura della madre e quella del bambino, fin dal momento del concepimento. Il Policlinico è hub del percorso nascita e dispone di una Terapia Intensiva Neonatale, con patologia neonatale. Nei casi minoritari in cui il percorso di cura prosegue in ambito pediatrico, in una fase successiva anche per l’età del bambino, la presa in carico pediatrica è garantita in rete con le eccellenze del territorio romano. La gestione dei neonati prematuri richiede competenze altamente specialistiche, tecnologie dedicate e una stretta collaborazione tra diverse professionalità. La collocazione all’interno di un policlinico rappresenta anche un’opportunità, grazie alla vicinanza con numerose specialità mediche, particolarmente importante nella gestione delle gravidanze e delle madri ad alto rischio. Tra gli sviluppi del reparto rientra il progressivo ampliamento delle prestazioni gestibili direttamente in sede, come il trattamento al letto del paziente della retinopatia della prematurità, limitando così i trasferimenti verso altre strutture quando possibile.