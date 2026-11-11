Sanità, dai Sudisti Italiani la proposta del “Franchising Sanitario”. Stessa qualità delle cure da Milano a Palermo

Un modello di collaborazione tra ospedali di Regioni diverse, basato su standard comuni, professionalità equivalenti e tecnologie comparabili. L’obiettivo è superare il divario sanitario tra Nord e Sud e garantire a tutti i cittadini le stesse opportunità di accesso alle cure, indipendentemente dal luogo di residenza

AgenPress. Ridurre le disuguaglianze territoriali nella sanità italiana e garantire a ogni cittadino la possibilità di ricevere cure di qualità, senza essere costretto a trasferirsi in un’altra Regione. È questo l’obiettivo della proposta denominata “Franchising Sanitario“, lanciata dal fondatore di Sudisti Italiani Aurelio Coppeto, che punta a introdurre un nuovo modello di organizzazione e collaborazione tra strutture ospedaliere appartenenti a territori diversi.

L’idea parte da un principio semplice: la qualità delle cure non dovrebbe dipendere dal codice postale del paziente. Chi vive a Milano, Palermo, Torino, Napoli oppure in un piccolo comune delle aree interne dovrebbe poter contare su possibilità comparabili di accesso alle prestazioni sanitarie, alle competenze mediche e alle tecnologie diagnostiche e terapeutiche.

Il progetto immagina una rete di ospedali appartenenti a Regioni differenti, ma organizzati secondo standard condivisi, con riferimenti comuni per le cure, le professionalità disponibili, le apparecchiature e i livelli qualitativi dei servizi.

Il concetto di “Franchising Sanitario” richiama un modello già conosciuto in altri settori: strutture autonome, distribuite sul territorio nazionale, che adottano un’organizzazione e standard comuni. Applicato alla sanità, questo sistema potrebbe favorire la collaborazione tra ospedali del Nord, del Centro e del Mezzogiorno, attraverso protocolli clinici condivisi, formazione del personale, scambio di competenze e dotazioni tecnologiche adeguate – afferma Aurelio Coppeto.

Non si tratterebbe necessariamente di rendere identici tutti gli ospedali, ma di garantire che determinate prestazioni siano erogate rispettando requisiti omogenei di sicurezza, qualità e appropriatezza. Un paziente che necessita di un intervento specialistico dovrebbe quindi poter trovare standard assistenziali comparabili anche in una struttura situata lontano dai grandi centri sanitari tradizionalmente considerati più attrezzati.

La proposta affronta uno dei problemi più discussi del Servizio sanitario nazionale: le differenze territoriali nell’offerta di servizi e nell’accessibilità alle cure. La mobilità sanitaria rappresenta una delle conseguenze più evidenti di questi squilibri. Numerosi pazienti, soprattutto dal Mezzogiorno, si spostano verso altre Regioni per sottoporsi a interventi, visite specialistiche e trattamenti che non riescono a ottenere con la stessa facilità nel proprio territorio. Il fenomeno comporta conseguenze economiche e sociali importanti: costi di viaggio, alloggio, assenze dal lavoro e difficoltà per le famiglie che devono accompagnare i propri cari durante i percorsi di cura. Il “Franchising Sanitario” punta proprio a intervenire su questo scenario, rafforzando le strutture locali e favorendo la circolazione delle migliori pratiche organizzative e cliniche.

Uno degli aspetti centrali della proposta riguarda la possibilità di garantire una maggiore omogeneità delle risorse disponibili.

Tra gli elementi che potrebbero caratterizzare il progetto figurano:

Standard comuni per le cure: protocolli e percorsi assistenziali condivisi per assicurare livelli qualitativi comparabili.

protocolli e percorsi assistenziali condivisi per assicurare livelli qualitativi comparabili. Professionalità mediche e sanitarie: valorizzazione delle competenze e programmi di formazione e aggiornamento comuni.

valorizzazione delle competenze e programmi di formazione e aggiornamento comuni. Apparecchiature tecnologiche: dotazioni diagnostiche e terapeutiche adeguate alle prestazioni che ogni struttura è chiamata a garantire.

dotazioni diagnostiche e terapeutiche adeguate alle prestazioni che ogni struttura è chiamata a garantire. Collaborazione tra ospedali: scambio di conoscenze, consulenze specialistiche e buone pratiche.

scambio di conoscenze, consulenze specialistiche e buone pratiche. Controllo della qualità: verifiche periodiche sui risultati clinici, sulla sicurezza e sui tempi di accesso alle prestazioni.

L’obiettivo è costruire una rete nella quale l’appartenenza a una determinata Regione non rappresenti un ostacolo alla possibilità di ricevere cure adeguate.

Il progetto si inserisce in un dibattito più ampio – dichiara il fondatore di Sudisti Italiani – sul futuro della sanità italiana e sul rapporto tra autonomia regionale e garanzia uniforme dei diritti dei cittadini. La Costituzione riconosce la tutela della salute come diritto fondamentale e attribuisce allo Stato il compito di garantire i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale. Anche il Ministero della Salute, attraverso gli interventi di riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale, ha indicato tra gli obiettivi il miglioramento dell’uniformità delle prestazioni e la riduzione della mobilità sanitaria.

La proposta dei Sudisti Italiani si colloca dunque nel confronto su come rendere questi principi effettivi nella vita quotidiana dei cittadini. Restano naturalmente da definire gli aspetti operativi: risorse economiche, modalità di adesione degli ospedali, responsabilità gestionali, criteri di valutazione e rapporti tra le diverse amministrazioni regionali.

Il messaggio politico alla base del “Franchising Sanitario” è chiaro: non possono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B quando si parla di salute. La possibilità di ricevere una diagnosi tempestiva, accedere a uno specialista o sottoporsi a un intervento chirurgico con tecnologie adeguate dovrebbe essere garantita indipendentemente dalla Regione in cui si vive. La sfida è trasformare questa idea in un progetto concreto, capace di rafforzare gli ospedali meno attrezzati, valorizzare il personale sanitario e ridurre la necessità di spostarsi per curarsi. Perché la qualità della sanità italiana non dovrebbe essere misurata soltanto attraverso le eccellenze di alcune città, ma soprattutto dalla capacità di offrire cure adeguate a tutti, da Milano a Palermo, dalle grandi metropoli ai piccoli comuni del Mezzogiorno – conclude Aurelio Coppeto – .