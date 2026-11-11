Giornata cure palliative, Nursing UP: “Profondi divari regionali e carenza infermieristica richiamano la necessità di investire sul personale”

DE PALMA: «IN CALABRIA E SICILIA ÉQUIPE H24 SOTTO IL 10%. SENZA VALORIZZAZIONE ECONOMICA E COMPETENZE SPECIALISTICHE GLI OBIETTIVI AL 2028 RESTANO SULLA CARTA»

AgenPress. Oltre 300mila persone ogni anno necessitano di cure palliative in Italia, ma l’accesso all’assistenza domiciliare e agli hospice continua a presentare marcate e inaccettabili differenze regionali. In occasione della Giornata Nazionale delle Cure Palliative, il sindacato Nursing Up richiama l’attenzione sui dati del Rapporto Osservasalute 2025, che evidenziano criticità strutturali nelle reti assistenziali e confermano l’urgenza di investire sulle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale.

Secondo le rilevazioni, soltanto 11 Regioni riuscirebbero a garantire oltre l’80% di copertura dei distretti sanitari con almeno un punto di erogazione di cure palliative domiciliari. Il quadro si fa ancora più complesso sul fronte della continuità assistenziale: la disponibilità di équipe operative 24 ore su 24 raggiunge il 98% dei distretti in Lombardia e il 68% in Emilia-Romagna, mentre in Calabria e Sicilia si attesterebbe sotto la soglia del 10%. Analogo divario emergerebbe nei ricoveri in hospice: nel 2023 si registrano 148,2 assistiti ogni 100mila abitanti in Lombardia e 129,8 in Emilia-Romagna, a fronte di 31,5 in Campania, 33 in Sicilia e 42,6 in Calabria.

A questo quadro si affianca il tema della tempestività della presa in carico: i dati del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) per il 2022 indicano che solo il 37,2% delle persone decedute per patologia tumorale avrebbe ricevuto assistenza dalle reti domiciliari di cure palliative, con sole otto Regioni sopra la soglia di sufficienza. Inoltre, il 26,8% dei ricoveri in hospice si sarebbe concluso entro sette giorni dall’ingresso, evidenziando una criticità nei tempi d’accesso alle cure territoriali.

«I dati di Osservasalute delineano un’assistenza ancora troppo disomogenea sul territorio nazionale», dichiara Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up. «La Legge 38 del 2010 e la normativa vigente fissano al 2028 l’obiettivo di raggiungere il 90% della popolazione interessata, ma la programmazione di nuove strutture o l’istituzione dell’Osservatorio nazionale presso AGENAS rischiano di non essere sufficienti se non si affronta la leva fondamentale del sistema: il personale infermieristico».

Il Presidente di Nursing Up evidenzia il peso del divario con gli standard internazionali: «L’Italia registra 6,9 infermieri ogni mille abitanti contro una media europea di 8,4, mentre il sindacato da tempo denuncia la grave carenza di 175mila professionisti sul territorio nazionale, rispetto agli standard europei. Un deficit che condiziona direttamente la possibilità di costituire équipe adeguate per l’assistenza domiciliare complessa».

«L’assistenza nelle cure palliative e nei percorsi di maggiore fragilità richiede elevate competenze specialistiche, capacità di gestione dei sintomi e una forte continuità tra ospedale e territorio», prosegue De Palma. «Per garantire la funzionalità delle reti non basta reclutare nuovo personale: occorre valorizzare gli infermieri esperti attraverso il riconoscimento contrattuale delle competenze avanzate, percorsi di carriera chiari, formazione specialistica e un adeguamento retributivo coerente con le responsabilità assistenziali assunte. Senza interventi strutturali sui professionisti, le riforme del territorio e gli obiettivi nazionali rischiano di rimanere inattuati», conclude De Palma.