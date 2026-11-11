L’Ospedale Regina Apostolorum di Albano protagonista al Congresso Internazionale di Chirurgia: due interventi in diretta

Venerdì 13 novembre il Professor Andrea Liverani, Direttore della Chirurgia Generale, opererà in collegamento live durante la 37ª edizione del Congresso di Chirurgia dell’Apparato Digerente, in programma a Roma

AgenPress. La Chirurgia Generale dell’Ospedale Regina Apostolorum sarà in diretta davanti alla comunità chirurgica internazionale. Venerdì 13 novembre il Professor Andrea Liverani e la sua équipe eseguiranno due interventi in laparoscopia, alle 8.00 e alle 13.30, trasmessi dalla sala operatoria di Albano Laziale nel corso della 37ª edizione del Congresso di Chirurgia dell’Apparato Digerente, in programma il 12 e 13 novembre all’Auditorium del Massimo di Roma.

Nato nel 1985, presieduto dal Prof. Giorgio Palazzini e promosso dal Dipartimento di Chirurgia della Sapienza Università di Roma, il Congresso trasmetterà in due giornate oltre 150 interventi da sale operatorie di 18 Paesi. L’edizione 2025 ha superato i 3 milioni di accessi in streaming.

I due interventi riguarderanno pazienti di 70 e 80 anni affetti da patologie del colon-retto. Nel primo caso si tratta di un’emicolectomia sinistra per una diverticolite complicata da fistola colo-vescicale; nel secondo di una resezione anteriore del retto per una neoplasia. Entrambe le operazioni saranno eseguite con tecnica laparoscopica, un approccio mini-invasivo che consente di intervenire attraverso piccole incisioni, con potenziali benefici per il recupero postoperatorio.

Le operazioni si svolgeranno nell’ambito del programma di chirurgia live del Congresso, che prevede collegamenti in diretta con alcuni dei più noti centri chirurgici italiani e stranieri, dalla Francia alla Spagna, dalla Germania alla Cina e al Giappone. Al termine di ciascun intervento, le tecniche utilizzate e le scelte chirurgiche saranno oggetto di confronto e discussione tra i professionisti collegati e i relatori presenti a Roma.

“Operare in diretta davanti a colleghi italiani e internazionali – dichiara il Professor Andrea Liverani, Direttore della Chirurgia Generale – è motivo di orgoglio e una responsabilità: significa mostrare il nostro lavoro quotidiano e confrontarlo con le migliori esperienze. I due casi che presenteremo dimostrano che la laparoscopia può essere utilizzata anche in situazioni cliniche complesse, con l’obiettivo di garantire la sicurezza del paziente e favorirne il recupero.”

I numeri dell’équipe

Diretta dal Prof. Liverani dal 2010, la Chirurgia Generale del Regina Apostolorum ha dimesso nel 2025 oltre 1.200 pazienti. Tra gli interventi registriamo 145 resezioni del colon e del retto (oltre l’80% in laparoscopia), 303 colecistectomie laparoscopiche e 282 tiroidectomie totali; 170 pazienti operati avevano 80 anni o più. Il 44% dei pazienti arriva da fuori della ASL Roma 6.

Secondo i dati PREVALE 2026 della Regione Lazio, il Regina Apostolorum è il primo ospedale per volume di interventi per tumore della tiroide tra le ASL Roma 3, Roma 4, Roma 5, Roma 6, Latina e Frosinone, e il secondo della ASL Roma 6 sia per la chirurgia del colon e del retto sia per la colecistectomia laparoscopica.

“Mi complimento, a nome del Gruppo Lifenet Healthcare, con il Professor Andrea Liverani, con la sua équipe e con tutti gli operatori dell’Ospedale Regina Apostolorum – dichiara Gabriele Coppa, Direttore Generale di ORA; – essere in diretta a un Congresso di questo livello è il riconoscimento di un lavoro quotidiano fatto di competenza, preparazione e attenzione al paziente. È un risultato che appartiene a tutta la squadra e che ci rende orgogliosi.”

Come prenotare una visita

L’ambulatorio del Prof. Andrea Liverani si tiene all’Ospedale Regina Apostolorum, in Via San Francesco d’Assisi 50 ad Albano Laziale, il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30. Per prenotare: