Fieracavalli Verona 2026, tra risultati sportivi, formazione e inclusione

Circa cento binomi impegnati nei Campionati Nazionali, gare di Barrel Racing, turismo equestre e progetti educativi: quattro giornate di attività per ASI Sport Equestri a Verona. Nelle Discipline Integrate, atleti con e senza disabilità condividono categorie e classifiche

AgenPress. Non soltanto competizioni, ma anche occasioni di confronto, progetti educativi e un’idea di sport che cerca di superare le barriere.

È il bilancio della partecipazione di ASI Sport Equestri alla 128ª Fieracavalli Verona, che dal 5 all’8 novembre ha visto il settore impegnato in diversi padiglioni della manifestazione, tra Campionati Nazionali, discipline western, turismo equestre e iniziative dedicate all’inclusione.

Nel Padiglione 9 si sono svolti i Campionati Nazionali ASI Sport Equestri, che hanno coinvolto complessivamente circa cento binomi.

Le prove hanno dato spazio all’attività ludico-sportiva e alla formazione, con particolare attenzione alla relazione con il cavallo e alla possibilità di partecipare anche senza imboccatura, nelle categorie bitless o con collare.

Questi i vincitori delle rispettive categorie:

Flaminia Papa (Pony Academy) – 40 Didattica

(Pony Academy) – 40 Didattica Aria Marigo (Cuore Oltre l’Ostacolo) – 40 Bitless/Collare

(Cuore Oltre l’Ostacolo) – 40 Bitless/Collare Diletta Fiori (Pony Academy) – 50 Bitless/Collare

(Pony Academy) – 50 Bitless/Collare Anna Guirrini (Ali del Vento) – Allievi 50-60

(Ali del Vento) – Allievi 50-60 Siria Furnari (C.I. Furnari) – Esperti 70-80

Soddisfazione per le quattro giornate veronesi è stata espressa da Emilio Minunzio, responsabile del Settore ASI Sport Equestri.

«Questa edizione di Fieracavalli Verona ci consegna un bilancio estremamente positivo. Sono stati quattro giorni intensi, nei quali abbiamo avuto l’opportunità di mettere in campo il lavoro del nostro Settore, coinvolgendo atleti, tecnici, associazioni e professionisti del mondo equestre».

Minunzio ha sottolineato in particolare la varietà delle attività proposte, dai Campionati Nazionali alle discipline western, dai progetti di inclusione al turismo equestre.

«Torniamo da Verona con grande soddisfazione, nuovi stimoli e la consapevolezza che la strada intrapresa sia quella giusta: continuare a promuovere un’equitazione di qualità, accessibile e attenta al benessere del cavallo e delle persone».

Un programma articolato, dunque, nel quale l’attività sportiva ha condiviso spazio con formazione, inclusione e promozione del territorio. E che ha permesso ad ASI Sport Equestri di presentare al pubblico di Fieracavalli le diverse anime del proprio settore.