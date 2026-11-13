21 tonnellate di fluidi chimici e lubrificanti irregolari. Sequestrato maxi carico proveniente da Paesi extra-UE

AgenPress. I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) dell’Area Territoriale di Guidonia, hanno sottoposto a sequestro amministrativo 21.498 kg di oli lubrificanti e prodotti chimici per autoveicoli, risultati non conformi alle disposizioni di legge poste a tutela a tutela della salute pubblica e della sicurezza stradale.

Il maxi sequestro è scattato a seguito di un’immediata attivazione ispettiva delle Fiamme Gialle del Gruppo di Guidonia Montecelio, le quali, insospettite da una serie di flussi commerciali anomali, hanno richiesto l’intervento congiunto del personale del dipendente Ufficio ADM Lazio 1. Il controllo ha permesso di intercettare un rilevante stock di derivati petroliferi e preparazioni chimiche industriali – tra cui liquidi per motori e trasmissioni, fluidi per freni ad alta pressione, additivi per carburante e soluzioni antigelo – arrivati in Italia attraverso canali di importazione da Paesi extra-UE.

La merce è risultata priva delle prescritte etichettature e delle schede tecniche di sicurezza imposte dai severi parametri europei e nazionali. L’assenza di tali certificazioni commerciali rappresenta un rischio concreto sia per l’incolumità meccanica dei veicoli sia per la salute pubblica.

Nello specifico, i prodotti violavano tre pilastri fondamentali della legislazione a tutela del cittadino. In primo luogo il Regolamento europeo REACH, la normativa che censisce e scherma le sostanze chimiche industriali, concepita per impedire la circolazione di agenti cancerogeni, mutageni o tossici per l’ambiente.

In secondo luogo il Regolamento comunitario CLP, che impone l’obbligo di simboli di pericolo standardizzati e istruzioni d’uso immediate sui flaconi; la sua elusione impedisce agli automobilisti e ai meccanici di conoscere i reali rischi di infiammabilità, corrosione cutanea o tossicità da inalazione durante la manipolazione in officina. Infine, lo stock aggirava il Codice del Consumo, che impone la presenza tassativa delle indicazioni in lingua italiana e la chiara identificazione del produttore a garanzia della trasparenza dell’acquisto.

La commercializzazione di fluidi non conformi (come liquidi freno con punti di ebollizione errati o additivi instabili) può provocare improvvisi cedimenti strutturali agli impianti frenanti dei veicoli, surriscaldamenti anomali dei motori e gravi incidenti stradali, minando la sicurezza di conducenti e passeggeri.