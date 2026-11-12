Vannacci: “Reazioni spropositate davanti a una mail. Colpa alla Russia? Quale miglior nemico per ingenerare percezione di attacco nei nostri confronti?”

Sul decreto armi a Kiev: “Alla fine la Lega lo approverà

AgenPress. “Se noi abbiamo delle reazioni così spropositate davanti ad una mail allora anche il disperato per strada si mette a mandare mail e menare scompiglio, terrore e isteria in tutta Italia. Ecco, noi dobbiamo prevenire proprio questo, dobbiamo dare l’impressione di essere uno Stato preparato, istruito, che sa come reagire di fronte a queste minacce”.

Così Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, nel corso di un’intervista rilasciata a Tag24.it-Unicusano, commentando la reazione dell’Italia e del governo all’allarme bomba che ha interessato le scuole italiane.

Il leader di Futuro Nazionale ha commentato le ipotesi di un coinvolgimento russo negli attacchi informatici collegandole al dibattito sull’aumento delle spese per le armi: “Poi ci sono le strumentalizzazioni e ormai in Italia qualsiasi cosa succeda viene attribuita, generalmente, la colpa alla Russia. Adesso ci sono questi attacchi hacker. Noi in Italia abbiamo dato la colpa agli hacker russi. Però c’è un discorso di fondo: la guerra ibrida è tale proprio perché è difficilissimo ricondurre ad un attore specifico la condotta di quell’azione. Se noi invece al contrario ogni volta che c’è un’azione nel giro di pochi minuti vogliamo attribuirla a qualcuno senza averne le prove, è pretestuosa strumentalizzazione”.

“Io ho la mia teoria a riguardo: visto che dobbiamo far ingoiare, di traverso, un ReArm Europe che vale 800 miliardi e un incremento delle spese militari, che vanno alle armi e non ai sistemi di cyber-sicurezza, e un incremento anche della cubatura finanziaria del Ministero della Difesa che quest’anno supera i 40 miliardi, allora dobbiamo crearci un nemico. E quale miglior nemico della Russia, di Putin e del Cremlino per ingenerare questa percezione di attacco nei nostri confronti e – seppur a malincuore – ingoiare questo sforzo che invece se noi configurassimo la minaccia in maniera realistica non sarebbe giustificato. Questo non vuol dire che dobbiamo sottovalutare queste situazioni.”

Vannacci è poi intervenuto sul tema della ripartizione delle risorse destinate dal Governo alla Difesa, soffermandosi sugli investimenti nella cybersicurezza e sull’acquisto dei sistemi d’arma. “La cybersicurezza è un capitolo estremamente importante, se noi vediamo nel bilancio dell’anno prossimo della difesa, scopriamo che solo 400 milioni sono dedicati alla cybersicurezza, mentre abbiamo 17,2 miliardi che sono allocati per l’acquisto di nuovi sistemi d’arma. Considerato che quella degli attacchi cyber non è una minaccia, ma una realtà perché l’abbiamo subita, e considerato che l’invasione di forze straniere non è una minaccia reale come la cybersicurezza, sarebbe auspicabile rivedere e ribilanciare l’assegnazione dei fondi e gravitare molto di più su quei sistemi e su quelle procedure che ci consentono di metterci al riparo o comunque di minimizzare gli effetti di attacchi cyber”.

Nel corso dell’intervista, Vannacci è intervenuto anche sul decreto armi a Kiev: “Non posso prevedere quello che succederà quest’anno. Sembra che il capo del Governo abbia dato un’indicazione chiara e io penso che alla fine, questo decreto – con i denti stretti – la Lega lo approverà. Vorrei sbagliarmi. E questo è uno dei motivi per cui ho lasciato quel partito”.

“L’anno scorso, forse con meno veemenza, le premesse erano le stesse. In Europa avevamo votato contro il supporto alla guerra incondizionata ucraina, e invece poi alla fine il decreto armi è stato firmato”.