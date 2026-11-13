Russia, massiccio attacco di droni ucraini verso Mosca: 467 velivoli nella notte, 144 intercettati vicino alla capitale

A riferirlo è il sindaco della capitale russa, Serghei Sobyanin, secondo cui la maggior parte dei velivoli senza pilota è stata abbattuta dalle difese aeree lontano dalla città. L’attacco è avvenuto tra la sera del 12 novembre e la mattina del 13 novembre. Segnalate anche limitazioni al traffico aereo negli aeroporti della regione

AgenPress. Notte di forte tensione nei cieli della Russia, dove centinaia di droni ucraini si sarebbero diretti verso la regione di Mosca. Secondo quanto comunicato dal sindaco della capitale, Serghei Sobyanin, sarebbero stati complessivamente 467 i velivoli senza pilota lanciati nella notte tra il 12 e il 13 novembre. La maggior parte sarebbe stata intercettata e abbattuta dal sistema di difesa aerea russo prima di raggiungere la capitale.

A fornire i numeri è stato lo stesso Sobyanin attraverso un messaggio pubblicato sulla piattaforma Max. «Tra le 18 del 12 novembre e le 8 del 13 novembre (le 16 e le 6 in Italia), 467 droni si sono diretti verso la regione di Mosca», ha scritto il sindaco, precisando che gran parte dei velivoli è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea del Ministero della Difesa russo nelle aree più lontane dalla città.

Il primo cittadino ha aggiunto che 144 droni sono stati abbattuti mentre si avvicinavano direttamente a Mosca. Un numero che dà la misura dell’intensità dell’attacco denunciato dalle autorità russe e che ha richiesto un intervento prolungato dei sistemi di protezione dello spazio aereo.

Le conseguenze dell’offensiva hanno interessato anche il traffico aereo. Nelle ore dell’attacco, l’agenzia federale russa per il trasporto aereo, Rosaviatsiya, ha disposto limitazioni operative in diversi aeroporti della regione, tra cui Domodedovo, Sheremetyevo e Zhukovsky. Le restrizioni sono state introdotte per garantire la sicurezza delle operazioni di volo in presenza della minaccia rappresentata dai droni.

Secondo le prime informazioni diffuse dai media russi, le squadre di emergenza sono state mobilitate anche nelle zone interessate dalla caduta dei frammenti dei velivoli intercettati. Al momento, tuttavia, non sono stati forniti dettagli completi su eventuali danni materiali o vittime.

È importante sottolineare che il bilancio dei 467 droni e il numero delle intercettazioni sono stati comunicati dalle autorità russe e non risultano verificati in modo indipendente. Non sono stati inoltre diffusi elementi sufficienti per ricostruire gli obiettivi specifici dell’operazione.

L’episodio si inserisce nel quadro della guerra tra Russia e Ucraina, caratterizzata da un crescente ricorso ai velivoli senza pilota per colpire infrastrutture e obiettivi anche a grande distanza dalla linea del fronte. Gli attacchi con droni diretti verso il territorio russo hanno progressivamente coinvolto aree sempre più lontane dalle zone di combattimento, riportando al centro dell’attenzione il tema della protezione delle grandi città e delle infrastrutture strategiche.

La notte appena trascorsa conferma dunque l’intensità dello scontro tra Mosca e Kiev, mentre resta da chiarire quale sia stata l’effettiva portata dei danni provocati dall’attacco e quali conseguenze avrà sul proseguimento delle operazioni militari.