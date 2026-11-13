Microsoft in difficoltà, Outlook ancora in tilt: le misure per risolvere i problemi non funzionano come previsto

Il colosso americano ammette che gli interventi messi in campo per ripristinare il servizio non stanno dando i risultati sperati. Coinvolti anche Teams, Exchange Online e altri strumenti di Microsoft 365. L’azienda: “Stiamo individuando soluzioni alternative”

AgenPress. Microsoft è ancora alle prese con una grave interruzione dei propri servizi online. Le misure adottate per risolvere i problemi che stanno interessando Outlook non stanno producendo i risultati attesi e il colosso tecnologico americano è costretto a valutare nuove strategie per riportare la situazione alla normalità.

L’annuncio è arrivato direttamente dalla società attraverso un messaggio pubblicato su X. «Abbiamo monitorato lo stato delle modifiche apportate per migliorare la funzionalità del servizio e abbiamo constatato che non stanno producendo i risultati sperati. Stiamo individuando percorsi alternativi per aumentare la capacità, a fronte di persistenti squilibri nella gestione del traffico», ha comunicato Microsoft.

Il disservizio non riguarda soltanto la posta elettronica. Tra le piattaforme interessate figurano anche Microsoft Teams, Exchange Online, SharePoint e alcuni servizi collegati a Microsoft 365 Copilot. Le difficoltà si sono manifestate in diverse aree del mondo, coinvolgendo sia utenti privati sia aziende e organizzazioni che utilizzano quotidianamente gli strumenti della società per comunicare e gestire le proprie attività.

I problemi hanno provocato difficoltà nell’accesso alle caselle di posta, ritardi nella ricezione e nell’invio delle comunicazioni e malfunzionamenti nelle funzionalità collegate ai servizi di Exchange. Le segnalazioni degli utenti sono aumentate rapidamente, con Downdetector che ha registrato oltre 130mila segnalazioni di problemi con Outlook nel momento di maggiore criticità.

La situazione si è rivelata più complicata del previsto anche per gli stessi tecnici di Microsoft. I primi interventi, pensati per migliorare la stabilità dell’infrastruttura e distribuire meglio il traffico, non hanno consentito di ottenere un ripristino duraturo. Per questo motivo l’azienda sta lavorando a soluzioni alternative, con l’obiettivo di recuperare capacità operativa e riportare progressivamente online i sistemi coinvolti.

Microsoft ha inoltre escluso, almeno sulla base delle informazioni disponibili, che l’interruzione sia riconducibile a un attacco informatico. Charles Lamanna, dirigente del gruppo americano, ha espresso il proprio rammarico per i disagi provocati ai clienti, assicurando che il lavoro per risolvere l’emergenza prosegue.

Resta tuttavia da chiarire quale sia stata la causa tecnica originaria del problema e quanto tempo sarà necessario per completare il ripristino. Al momento non è stata fornita una tempistica definitiva per il ritorno alla piena operatività di tutti i servizi.

L’interruzione riporta l’attenzione sulla dipendenza di milioni di utenti e organizzazioni dalle piattaforme cloud. Quando strumenti come Outlook e Teams smettono di funzionare, le conseguenze possono estendersi ben oltre la semplice impossibilità di consultare la posta elettronica, incidendo sulle comunicazioni aziendali, sull’assistenza ai clienti e sulle attività quotidiane di intere organizzazioni. Microsoft continua a monitorare l’infrastruttura e a cercare una soluzione definitiva, mentre gli utenti attendono il completo ripristino dei servizi.