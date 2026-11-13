Maltempo al Centro-Nord, paura a Ventimiglia: migranti travolti dalla piena del Roja, 19 persone salvate

L’ondata di maltempo che da due giorni colpisce Liguria e Toscana provoca allagamenti, frane ed esondazioni. A Ventimiglia un gruppo di migranti accampati nel letto del fiume Roja è stato sorpreso dall’improvviso innalzamento dell’acqua. I soccorritori hanno inizialmente tratto in salvo 16 persone, poi il bilancio è salito a 19

AgenPress. È emergenza maltempo al Centro-Nord, con Liguria e Toscana tra i territori maggiormente colpiti dalle precipitazioni intense delle ultime ore. La situazione più drammatica si è verificata a Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove un gruppo di migranti che aveva trovato riparo nel letto del fiume Roja è stato travolto dalla piena improvvisa del corso d’acqua. Le persone si erano accampate sotto un cavalcavia ferroviario, ma l’innalzamento del livello dell’acqua, provocato dalle abbondanti piogge, ha rapidamente sommerso l’area, lasciandole intrappolate.

L’allarme ha fatto scattare un’imponente operazione di soccorso da parte dei vigili del fuoco, intervenuti insieme ai sommozzatori, ai carabinieri e alla polizia ferroviaria. In un primo momento erano state tratte in salvo 16 persone, mentre si temeva che altre potessero essere state trascinate dalla corrente o fossero rimaste intrappolate sotto il ponte. Le ricerche sono proseguite anche nelle strutture del cavalcavia ferroviario, dove alcuni migranti avevano cercato rifugio nei cunicoli e negli anfratti. Il bilancio definitivo dell’intervento è poi salito a 19 persone recuperate e messe in sicurezza. Le operazioni si sono concluse senza ulteriori dispersi. Per consentire le attività di soccorso era stata temporaneamente interrotta anche la circolazione ferroviaria lungo la linea costiera.

Ma l’emergenza non riguarda soltanto il territorio ligure. In Toscana le precipitazioni hanno provocato esondazioni, allagamenti e numerosi smottamenti, con particolare criticità nelle province di Massa-Carrara e Lucca. Sotto osservazione diversi corsi d’acqua, tra cui il Serchio, che ha raggiunto livelli particolarmente elevati, arrivando a invadere la strada statale 12 nel Lucchese. Problemi anche nella provincia di Pistoia, dove l’esondazione del torrente Brana ha compromesso la viabilità.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per soccorrere persone in difficoltà, mettere in sicurezza edifici e strade e gestire le conseguenze delle frane. Decine di residenti sono stati costretti a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni, mentre altre persone sono rimaste isolate a causa dell’interruzione dei collegamenti stradali. Particolarmente delicata anche la situazione nello Spezzino, dove alcune frane hanno interessato aree abitate e infrastrutture.

L’ondata di maltempo ha richiesto un’intensa mobilitazione della Protezione civile e delle squadre di emergenza. Per venerdì 13 novembre resta alta l’attenzione, con allerta arancione in diversi settori di Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Lazio e allerta gialla in numerose altre aree del Paese.

La preoccupazione riguarda soprattutto la possibilità che nuove precipitazioni possano aggravare una situazione già compromessa, facendo aumentare ulteriormente i livelli dei fiumi e il rischio di nuove esondazioni. Le autorità invitano la popolazione a mantenere la massima prudenza, evitando di avvicinarsi agli argini e di attraversare sottopassi, guadi o strade allagate. La tragedia sfiorata sul fiume Roja dimostra ancora una volta quanto possano diventare pericolosi i corsi d’acqua durante le piene improvvise, soprattutto per chi si trova in aree esposte e prive di protezione.