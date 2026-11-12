AgenPress. Il cofondatore lascia la guida del colosso dei semiconduttori e anche il consiglio di amministrazione dopo 33 anni. La direttrice finanziaria assumerà temporaneamente l’incarico, mentre il board avvia la ricerca di un successore.

Scossone ai vertici di Nvidia. Jensen Huang ha rassegnato le dimissioni da presidente e amministratore delegato della società, oltre che da membro del consiglio di amministrazione, con effetto immediato. La decisione è stata annunciata oggi dal board del gruppo statunitense, tra i principali protagonisti mondiali del settore dei semiconduttori e delle tecnologie per l’intelligenza artificiale. Al suo posto è stata nominata ad interim Colette Kress, attuale vicepresidente esecutiva e direttrice finanziaria, che manterrà anche le responsabilità legate al ruolo di Cfo fino alla designazione di un successore permanente.

Huang, cofondatore dell’azienda, ne ha guidato lo sviluppo per 33 anni, trasformando Nvidia da produttore di processori grafici per il mercato dei videogiochi a uno dei principali fornitori delle infrastrutture tecnologiche su cui si fonda la crescita dell’intelligenza artificiale. La sua uscita rappresenta quindi un passaggio di grande rilievo non soltanto per la società, ma per l’intero comparto tecnologico, nel quale Nvidia occupa una posizione centrale grazie ai suoi chip e alle piattaforme per il calcolo accelerato.

Il consiglio di amministrazione ha comunicato di aver avviato la ricerca di un nuovo amministratore delegato, valutando sia candidature interne sia profili esterni. Nel quadro del riassetto, Harvey C. Jones è stato nominato primo presidente del board nella storia della società. Nel comunicato ufficiale Nvidia non ha indicato le ragioni delle dimissioni di Huang, né ha fornito una tempistica per la scelta del nuovo vertice.

La decisione arriva in una fase di forte attenzione sulla figura del fondatore. Nei giorni precedenti erano emerse notizie relative a presunti rapporti personali di Huang e a possibili implicazioni per la sicurezza nazionale statunitense. Il consiglio aveva annunciato l’8 novembre l’apertura di un’indagine indipendente dopo segnalazioni secondo cui il fondatore sarebbe stato bersaglio di un’operazione di intelligence straniera. In quella comunicazione, Nvidia aveva precisato di non avere elementi per ritenere che la sicurezza nazionale o i segreti industriali dell’azienda fossero stati compromessi. Le ricostruzioni sulle circostanze personali e sulle ragioni dell’uscita restano da distinguere dalle informazioni ufficialmente confermate dalla società.

La nomina di Kress apre ora una fase di transizione in un momento particolarmente delicato per il gruppo, chiamato a mantenere la propria leadership in un mercato caratterizzato da investimenti elevati e da una competizione crescente nel settore dell’intelligenza artificiale. Nvidia ha confermato che la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre dell’esercizio fiscale 2027, prevista per il 17 novembre, si svolgerà regolarmente. Sarà uno dei primi appuntamenti pubblici in cui la nuova guida ad interim potrà delineare le priorità della società dopo l’uscita del suo storico amministratore delegato.