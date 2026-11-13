Sequestrati oltre 35 chili di oro e preziosi in argento. Denunciato un imprenditore salentino

AgenPress. I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Otranto hanno fermato un imprenditore del basso Salento, operante nel settore della vendita all’ingrosso di gioielli e orologi, trovato in possesso di un quantitativo di oro, trasportato in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Ricorrendone i presupposti di legge, i finanzieri hanno successivamente esteso le attività di ricerca e perquisizione anche presso il domicilio ed un vecchio locale commerciale nella disponibilità dell’indagato.

Il complesso delle attività ha consentito di rinvenire e sottoporre a vincolo penale 465 grammi di oro, 35 chilogrammi di preziosi in argento, per un valore di mercato pari ad oltre 80.000 euro, nonché denaro contante pari ad euro 1000, ritenuto il provento dell’attività illecita ipotizzata.

Dai preliminari approfondimenti investigativi è emerso che l’indagato, sfruttando come copertura la propria attività prevalente, esercitava abusivamente anche la compravendita di oro e argento, in assenza della prescritta iscrizione nell’apposito Registro tenuto dall’Organismo Agenti e Mediatori (OAM).