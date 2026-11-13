Bisceglie. Salone gremito per San Francesco d’Assisi con Pierfranco Bruni in un invito alla Pace

AgenPress. Un invito alla pace. In una serata ricca di emozioni, suggestioni e dialogo. Un dialogo per la Pace. Così la Conferenza Generale dell’UNESCO che ha inserito ufficialmente l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi, 1226 2026, tra le celebrazioni storiche di rilievo mondiale per il biennio 2026/ 2027.

Bisceglie si è inserita in questo cammino civile e religioso in Italia e nel mondo con il Club per l’UNESCO di Bisceglie, Presidente Pina Catino, e con la SOMS Roma Intangibile.

La città ha scelto di non limitarsi alla semplice commemorazione. Ha proposto un momento profondo di analisi sui valori attuali del messaggio francescano, con la presentazione del libro Edificare la gioia: San Francesco, dell’italianista Pierfranco Bruni in dialogo con don Matteo Losapio, Presbitero dell’Arcidiocesi Trani Barletta Bisceglie.

In una sala gremita di pubblico e attenta si è svolto l’incontro con Pierfranco Bruni che ha voluto leggere Francesco non come figura del passato, ma come presenza viva. Edificare la gioia, nel titolo come nel dialogo, è diventato un invito a tornare all’essenziale: alla povertà come libertà, alla fraternità come stile di vita, alla cura del creato come responsabilità quotidiana.

San Francesco, a ottocento anni dalla morte, resta il Poverello d’Assisi che parla ancora al nostro tempo. Parla alle comunità, alle scuole, alle associazioni, a chi cerca un senso più umano del vivere. La gioia di cui parla Bruni non è allegria superficiale. È una gioia costruita giorno per giorno, con gesti semplici, con ascolto, con rispetto, con pace.

Bisceglie, con questa iniziativa, si è posta dentro la grande cornice UNESCO, offrendo un contributo concreto: non solo ricordare Francesco, ma farlo incontrare di nuovo con le persone, nelle piazze, con le nuove generazioni in un contesto complesso come quello attuale.