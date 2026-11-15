Massimo D’Alema: “Le opposizioni dovrebbero imparare dal PCI lo spirito unitario”

AgenPress. «Le opposizioni dovrebbero imparare dal Partito Comunista italiano lo spirito unitario. Che significa anche disciplina e capacità di subordinare le proprie ambizioni personali a un traguardo collettivo». Lo ha affermato l’ex presidente del Consiglio e storico esponente della sinistra, Massimo D’Alema, ospite di Peter Gomez nel programma L’Elefante, in onda su Rai 3 e RaiPlay.

Secondo D’Alema, una delle principali debolezze del centrosinistra contemporaneo è proprio la difficoltà nel costruire una vera cultura unitaria. «La storia del movimento operaio e della sinistra italiana ha prodotto grandi risultati quando è stata capace di mettere al centro obiettivi comuni e non le convenienze delle singole leadership».

L’ex premier ha poi allargato il ragionamento al contesto internazionale, soffermandosi sull’ascesa delle nuove destre. «Siamo di fronte a una nuova destra, negli Stati Uniti come in Europa. È l’espressione di una rivincita nazionalista contro la globalizzazione, di una reazione identitaria che spesso individua negli immigrati e nei cambiamenti sociali un bersaglio politico». Pur distinguendola dal fascismo storico, D’Alema ne ha evidenziato alcuni tratti preoccupanti: «Gli ingredienti sono diversi da quelli del fascismo classico, ma esiste una vena autoritaria che non può essere sottovalutata. Per questo va contrastata. I ragazzi che oggi scendono in piazza lo hanno capito molto bene».

Nel corso dell’intervista, l’ex presidente del Consiglio ha affrontato anche i principali dossier internazionali che hanno segnato il suo mandato a Palazzo Chigi. Tornando sulla guerra del Kosovo e sull’intervento della Nato contro la Serbia di Slobodan Milošević nel 1999, D’Alema ha difeso la scelta compiuta dal governo italiano, ricordando come l’azione militare fosse legata alla necessità di fermare «la pulizia etnica e il massacro delle popolazioni civili». «Quello che viene raccontato oggi, scioccamente, è che noi abbiamo bombardato Belgrado. Noi siamo intervenuti contro la pulizia etnica e il massacro delle popolazioni civili. Abbiamo fatto una cosa che nessuno invece oggi ha fatto per difendere le popolazioni di Gaza», ha affermato. Quindi il paragone con l’attualità: «L’Europa deve sostenere l’Ucraina. Ma dovrebbe avere anche una sua iniziativa per la pace, e questo non c’è. È un’assurdità».