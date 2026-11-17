AgenPress. L’Università di Padova si conferma al primo posto in Italia nel QS Sustainability Rankings 2027, per il terzo anno consecutivo. Nella quarta edizione della classifica, pubblicata oggi 17 novembre, l’Ateneo si colloca al 106° posto a livello mondiale e al 63° in Europa.

Il ranking valuta il contributo delle università allo sviluppo sostenibile attraverso tre macro-aree: impatto ambientale, impatto sociale e governance, ciascuna articolata in varie dimensioni.

L’Università di Padova ottiene il primato nazionale nella dimensione “Ricerca ambientale”, e in quelle di “Salute e benessere” e “Condivisione di conoscenza”. In relazione alle macro aree, è seconda in Italia in “Impatto sociale” e “Impatto ambientale”.

«Essere per il terzo anno consecutivo la prima università italiana nel QS Sustainability Rankings è un riconoscimento che ci rende orgogliosi e conferma il valore del lavoro svolto dalla nostra comunità», commenta la rettrice Daniela Mapelli. «La sostenibilità attraversa le missioni dell’Ateneo: dalla ricerca alla formazione, fino al rapporto con il territorio e alla qualità della nostra organizzazione. Questo risultato ci incoraggia a proseguire con impegno, consapevoli che le classifiche offrono uno spunto di riflessione e che il nostro obiettivo resta generare conoscenza e un impatto positivo per la società».

Il QS Sustainability Rankings considera oltre 50 indicatori e raccoglie i risultati di un settore in rapida evoluzione. Nell’edizione 2027 QS ha valutato quasi 6.000 università, pubblicando i risultati delle prime 2.004. La partecipazione alla raccolta dati è cresciuta del 20% rispetto all’anno precedente.