AgenPress. Domani, mercoledì 18 novembre, dalle ore 12 alle ore 14, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parteciperà all’assemblea dei lavoratori del Consorzio Pacaed (WeBuild), impegnati nei lavori del raddoppio ferroviario Palermo-Catania. L’iniziativa, organizzata dalla Fillea Cgil Enna, si terrà al Campo Base di Mulinello, in provincia di Enna, in preparazione dello sciopero generale del 20 novembre.

Un appuntamento importante che porta la mobilitazione nazionale direttamente dentro uno dei principali cantieri infrastrutturali della Sicilia, tra lavoratori che ogni giorno contribuiscono alla realizzazione di un’opera strategica per il futuro dell’Isola.

«Lavori tutto il giorno. Ma riesci a vivere?» È questa la domanda, semplice e drammatica, che accompagna la mobilitazione della Cgil e che fotografa la condizione di migliaia di lavoratori. Salari che non tengono il passo con il costo della vita, carburanti e trasporti che pesano sempre di più sulle buste paga, affitti, mutui e bollette che assorbono il reddito familiare. E ancora, una sanità pubblica sempre meno accessibile, liste d’attesa interminabili e lavoratori costretti a pagare per potersi curare.

«Non ce la facciamo più. Lavoriamo e tutto costa il doppio. Venire a lavorare quasi non conviene per quanto costa la benzina. E quando abbiamo bisogno di curarci dobbiamo mettere mano al portafoglio». Sono parole che raccontano meglio di qualsiasi statistica le difficoltà quotidiane di chi lavora. Nel settore delle costruzioni queste contraddizioni diventano ancora più evidenti: turni impegnativi, lavori pesanti, trasferte, rischi per la salute e la sicurezza. E la prospettiva di dover continuare a lavorare fino a un’età incompatibile con la fatica fisica dei cantieri.

La mobilitazione del 20 novembre rivendica salari più alti, pensioni dignitose, una sanità pubblica universale, un fisco più giusto, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, investimenti pubblici e un futuro per i giovani e per il Mezzogiorno.

La presenza di Maurizio Landini al cantiere Pacaed rappresenta un segnale di attenzione verso gli operai delle grandi opere siciliane e un’occasione per ascoltare direttamente le loro difficoltà, le rivendicazioni e le aspettative.

«Il futuro è adesso» non può rimanere soltanto uno slogan. Deve diventare salario, sicurezza, salute, diritti e dignità. Tassate i ricchi, smettetela di tartassare noi! Perché chi lavora tutto il giorno deve poter vivere, non soltanto sopravvivere.