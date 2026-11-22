AgenPress. L’ex vicepresidente della Giunta regionale ed ex segretario lucano dell’Udc, Agatino Mancusi, è stato nominato nuovo commissario regionale e portavoce di Sindaci d’Italia.

L’annuncio è arrivato dal leader nazionale di Sud chiama Nord, l’onorevole Cateno De Luca, presente ieri a Potenza in occasione dell’Assemblea regionale del Movimento, che ha delineato gli obiettivi politici e organizzativi legati al nuovo incarico sul territorio lucano.

Come spiegato dallo stesso De Luca, Mancusi collaborerà direttamente con lui per l’individuazione delle candidature alle prossime elezioni Politiche e lavorerà in sinergia con i commissari di Sud chiama Nord già operativi sul territorio – il commissario regionale per la Basilicata Alfredo Ninni Borzillo, il commissario per Matera e provincia Domenico Martino e il commissario per Potenza e provincia Francesco Pagano – per la formazione delle liste in vista delle prossime elezioni amministrative.

Con questo nuovo innesto, il movimento guidato da Cateno De Luca prosegue nel percorso di radicamento in Basilicata, puntando sul coinvolgimento di amministratori ed esponenti con esperienza istituzionale in vista dei prossimi appuntamenti elettorali locali e nazionali.