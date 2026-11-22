SITI FALSI, RECENSIONI INVENTATE E VIDEO DEEPFAKE, L’IA RENDE I RAGGIRI SEMPRE PIÙ SOFISTICATI E CREDIBILI. ECCO COME DIFENDERSI

AgenPress. Sul Black Friday e il suo giro d’affari che, secondo i dati Codacons, toccherà in Italia i 4,3 miliardi di euro, incombe il rischio di truffe sempre più sofisticate basate sull’impiego dell’intelligenza artificiale, raggiri che quest’anno registreranno un vero e proprio boom alimentando la platea delle vittime. A lanciare l’allarme è il Codacons, che richiama l’attenzione sui nuovi strumenti utilizzati dai truffatori per rendere credibili falsi negozi online, promozioni inesistenti, messaggi fraudolenti.

In particolare con l’arrivo del Black Friday si moltiplicheranno siti web che imitano perfettamente quelli di grandi catene commerciali e marchi conosciuti, col rischio per i consumatori di pagare per prodotti che non verranno mai consegnati – spiega l’associazione – Aumenteranno anche recensioni false, con l’IA utilizzata per generare profili di clienti inesistenti e recensioni positive, e deepfake con influencer e personaggi famosi usati a loro insaputa come testimonial che rimandano a piattaforme fraudolente.

I pericoli arrivano anche dal phishing personalizzato tramite social network, e-mail, sms e WhatsApp, con i truffatori che sfruttano l’IA per inviare messaggi grammaticalmente corretti, convincenti e personalizzati, fingendosi grandi marchi, banche, piattaforme di pagamento o corrieri. L’obiettivo è convincere gli utenti a cliccare su link fraudolenti e inserire credenziali, dati personali e informazioni bancarie. Durante il periodo degli sconti, poi, aumentano le comunicazioni che segnalano presunti problemi con una spedizione e chiedono di pagare piccole somme per sbloccare il pacco o aggiornare l’indirizzo. I link conducono a pagine che sottraggono dati delle carte di pagamento.

Per evitare di trasformare il Black Friday in una trappola per il portafoglio, il Codacons invita i consumatori ad adottare alcune precauzioni:

– Non fidarsi delle apparenze: un sito ben fatto, una fotografia professionale o una recensione dettagliata non costituiscono garanzia di affidabilità. L’IA può riprodurre facilmente tutti questi elementi.

– Controllare sempre l’indirizzo del sito: verificare attentamente il dominio, l’identità del venditore, i recapiti e le condizioni di vendita. Attenzione ai siti che imitano quelli ufficiali modificando anche solo una lettera dell’indirizzo.

– Non acquistare attraverso link ricevuti via sms, e-mail o WhatsApp: meglio digitare direttamente l’indirizzo del negozio o utilizzare la sua applicazione ufficiale.

– Diffidare degli sconti fuori mercato: prezzi eccessivamente bassi, offerte irripetibili e countdown che impongono acquisti immediati possono essere strumenti per indurre a decisioni impulsive.

– Verificare recensioni e testimonianze: non fermarsi ai giudizi presenti sul sito del venditore, ma cercare riscontri indipendenti e confrontare le esperienze degli utenti su più piattaforme.

– Non comunicare mai password, Pin e codici Otp: banche, corrieri e aziende non devono chiedere tali informazioni attraverso messaggi o telefonate.

– Preferire pagamenti tracciabili e protetti: utilizzare carte e sistemi di pagamento che consentano di monitorare le operazioni, evitando bonifici verso soggetti sconosciuti e ricariche di carte prepagate.

– Agire immediatamente in caso di truffa: contattare la banca per bloccare la carta o contestare eventuali operazioni non autorizzate, conservare messaggi e ricevute e segnalare l’accaduto alla Polizia Postale.