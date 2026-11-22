AgenPress. «Gli spari a Montesanto, dove ricordiamo ancora le immagini di un uomo armato di Kalashnikov nei vicoli, le stese ad Afragola, la bomba carta a Casoria, gli autocompattatori incendiati a Frattamaggiore e Grumo Nevano. E poi le inchieste che stanno scoperchiando il mondo di sopra della camorra: gli affari, gli appalti, i colletti bianchi, i rapporti con la politica e la corruzione.

Episodi diversi, sui quali spetta alla magistratura fare chiarezza, ma che raccontano una criminalità ancora profondamente radicata nell’area metropolitana di Napoli.

Le operazioni delle forze dell’ordine e della magistratura sono fondamentali, così come è importante l’impegno del prefetto Michele Di Bari per rafforzare i controlli sul territorio. Ma non possiamo abbassare la guardia né cantare vittoria dopo ogni arresto.

C’è una domanda alla quale la politica deve rispondere: perché la camorra continua a rigenerarsi? Perché, quando vengono arrestati dieci camorristi, ce ne sono altri venti pronti a prendere il loro posto?

La repressione è indispensabile, ma non basta. Bisogna colpire gli affari, le complicità e i patrimoni criminali. E soprattutto impedire che la camorra recluti nuove leve.

La prevenzione è la responsabilità della politica. Significa investire nella scuola, nel lavoro, nei servizi sociali, offrire opportunità ai giovani. Significa riportare lo Stato nei territori, con le forze dell’ordine ma anche con i diritti.

Perché non basta arrestare i camorristi. Bisogna impedire alla camorra di rigenerarsi».

Sandro Ruotolo – Europarlamentare e componente della Segreteria nazionale del PD Partito Democratico – Area Nord di Napoli