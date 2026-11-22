Sceneggiatore, regista e autore televisivo, aveva lavorato con Fabio Fazio, Claudio Baglioni, Amadeus e Fiorello. Dalla televisione al cinema, aveva firmato programmi di grande successo e diverse edizioni del Festival di Sanremo. Commoventi i messaggi di cordoglio di amici e colleghi sui social

AgenPress. Lutto nel mondo della televisione e dello spettacolo italiano. È morto a 69 anni Massimo Martelli, regista, sceneggiatore e autore televisivo tra i protagonisti più apprezzati del panorama dell’intrattenimento nazionale. La notizia della sua scomparsa, avvenuta nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre, è stata diffusa da amici e colleghi sui social, dove nelle ultime ore si stanno moltiplicando i messaggi di affetto e commozione.

Nato a Bologna il 27 giugno 1957, Martelli aveva costruito una lunga carriera dietro le quinte, contribuendo alla realizzazione di alcuni dei programmi più popolari della televisione italiana. Il suo nome è legato a trasmissioni come «Anima mia», «Quelli che il calcio» e «Radio2 Social Club», oltre a numerose edizioni del Festival di Sanremo. Un professionista capace di unire scrittura, ironia e sensibilità artistica, lavorando al fianco di alcuni dei volti più conosciuti dello spettacolo italiano.

Dopo gli studi al DAMS di Bologna e la formazione in sceneggiatura con Suso Cecchi D’Amico, Massimo Martelli aveva iniziato un percorso professionale che lo avrebbe portato a collaborare con importanti protagonisti della televisione, della musica e del cinema. Tra i lavori che hanno segnato la sua carriera c’è «Anima mia», il programma del 1997 condotto da Fabio Fazio e Claudio Baglioni, diventato un appuntamento televisivo di grande successo grazie alla capacità di riportare in primo piano la cultura popolare e i ricordi degli anni Settanta. Successivamente aveva lavorato a «Quelli che il calcio», partecipando alla costruzione di un linguaggio televisivo che mescolava sport, comicità e intrattenimento.

Un capitolo fondamentale è stato quello del Festival di Sanremo. Martelli aveva collaborato a diverse edizioni della manifestazione, lavorando con Fabio Fazio, Claudio Baglioni e Amadeus. Il suo contributo si era esteso anche ad altri grandi eventi televisivi e musicali, tra cui il Concertone del Primo Maggio. Nel corso degli anni aveva inoltre lavorato con Fiorello e numerosi altri artisti, mettendo la propria esperienza al servizio di programmi radiofonici e televisivi.

Non soltanto televisione. Martelli aveva coltivato anche una significativa attività cinematografica, passando dalla scrittura alla regia. Tra i suoi lavori più conosciuti c’è «Bar Sport», film del 2011 tratto dall’omonimo romanzo di Stefano Benni, pubblicato nel 1976, con Claudio Bisio protagonista. La pellicola portava sul grande schermo il mondo ironico e surreale raccontato dallo scrittore bolognese, con i suoi personaggi, le discussioni interminabili e le atmosfere dei bar di provincia. Martelli aveva diretto anche «Pole pole» e «Muzungu», oltre a «Il segreto del successo». Nel 1993 aveva realizzato «Per non dimenticare», un’opera dedicata alla strage di Bologna del 2 agosto 1980. Un percorso artistico che dimostra la sua versatilità e la capacità di muoversi tra generi e linguaggi differenti.

La notizia della morte ha suscitato una forte emozione tra gli amici e i colleghi che avevano condiviso con lui anni di lavoro e progetti. Tra i primi a ricordarlo è stato Pietro Galeotti, storico collaboratore, che sui social ha pubblicato un messaggio particolarmente toccante: «Ciao Massimo, avremo tempo di raccontare il tuo talento, la tua generosità, la tua umanità. Adesso devo fare i conti con la tua insopportabile mancanza. Ti voglio bene, fratellone». Parole che raccontano non soltanto la stima professionale, ma anche il legame umano costruito nel corso degli anni.

Commosso anche il ricordo di Federico Taddia, che ha affidato ai social il proprio dolore per la scomparsa dell’amico e per i progetti rimasti incompiuti: «Che strazio, Massimo. Che me ne faccio di quel quaderno dei progetti già metà pieno? E i racconti su Bologna? Non dovevamo vederci a cena questa settimana per scrivere quella cosa?». Un messaggio che restituisce tutta la dimensione personale della perdita: non soltanto un collega, ma un amico con il quale immaginare ancora nuove idee e nuove avventure.

Anche Claudio Bisio ha voluto ricordarlo, sottolineando il lungo tratto di vita professionale e personale condiviso: «Un amico con cui ho percorso un bel pezzo della mia vita», ha scritto l’attore, ricordando le esperienze comuni tra cinema, televisione e radio.

Negli ultimi anni Martelli aveva continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo e della cultura. Aveva collaborato con Michele Serra alla realizzazione dell’iniziativa «Una piazza per l’Europa», organizzata a Roma, e ricopriva il ruolo di direttore artistico del Festival del Cinema più Piccolo del Mondo, manifestazione che si svolge a Castelnuovo dell’Abate, in Val d’Orcia. Un impegno che testimonia la sua volontà di continuare a sostenere la creatività e i progetti culturali anche al di fuori dei grandi circuiti televisivi.

Con la sua scomparsa, la televisione italiana perde un autore che ha contribuito a costruire alcuni dei suoi momenti più riconoscibili. Il suo lavoro, spesso lontano dai riflettori, ha accompagnato generazioni di telespettatori, lasciando un segno attraverso programmi, film e collaborazioni. Restano le sue storie, le idee e il ricordo di chi ha avuto la fortuna di lavorare e condividere con lui un pezzo di strada.