A Palazzo Madama un confronto sul futuro delle istituzioni, il valore della Carta costituzionale e la necessità di ritrovare un terreno comune tra maggioranza e opposizione

AgenPress. La Costituzione come patrimonio condiviso, non come bandiera di una sola parte politica. È questo il filo conduttore della presentazione del libro di Antonio Polito, “La Costituzione non è di sinistra. Contro l’uso politico della Carta”, che si è svolta questa mattina nella Sala Koch di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica.

L’iniziativa, promossa dalla senatrice e ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, ha rappresentato un’occasione di confronto sul significato della Carta costituzionale, sulle sue radici storiche e sulle prospettive di riforma dell’ordinamento istituzionale italiano.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti istituzionali del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e della capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, Stefania Craxi. Al dibattito hanno partecipato l’autore del volume Antonio Polito, il senatore Andrea De Priamo, presidente della Commissione Affari costituzionali, il senatore Filippo Sensi, vicepresidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, e la ministra Anna Maria Bernini.

Tra gli interventi centrali quello del senatore Andrea De Priamo, che ha richiamato l’importanza di recuperare uno spirito realmente partecipativo tra le diverse forze politiche, soprattutto quando il confronto riguarda le regole fondamentali della Repubblica. Secondo De Priamo, le riforme costituzionali dovrebbero essere affrontate superando le contrapposizioni ideologiche e recuperando quella capacità di dialogo che aveva caratterizzato il lavoro dei padri costituenti. Il presidente della Commissione Affari costituzionali ha ricordato come anche in passato siano stati compiuti tentativi di revisione della Carta attraverso percorsi di confronto tra maggioranza e opposizione, citando in particolare l’esperienza maturata durante la stagione politica di Massimo D’Alema. Esperienze che, tuttavia, hanno evidenziato quanto sia difficile raggiungere un’intesa ampia sulle modifiche dell’assetto istituzionale.

Da qui la domanda posta dal senatore: quali sono oggi gli ostacoli che impediscono a destra e sinistra di riconoscere nella Costituzione un patrimonio comune e un punto di partenza per discutere insieme della modernizzazione dello Stato?

Nel suo intervento De Priamo ha richiamato anche il contesto storico nel quale nacque la Costituzione italiana. Una Carta elaborata da uomini e donne che provenivano da culture politiche profondamente differenti e che, nonostante le divisioni del passato e l’esperienza della lotta al fascismo, riuscirono a individuare principi e valori condivisi sui quali costruire la nuova democrazia repubblicana. Un esempio di partecipazione e responsabilità politica che, secondo il senatore, dovrebbe rappresentare ancora oggi un riferimento per il Parlamento.

Il confronto sulle riforme non può infatti trasformarsi in uno scontro permanente tra schieramenti contrapposti. La storia italiana, segnata anche da stagioni di violenza politica e profonde lacerazioni sociali, dimostra quanto sia importante preservare il pluralismo e mantenere aperti gli spazi di dialogo democratico. La Costituzione, in questa prospettiva, non dovrebbe essere utilizzata come uno strumento di contrapposizione politica, ma riconosciuta come il fondamento comune della convivenza civile e istituzionale.

Un altro tema affrontato nel corso dell’incontro ha riguardato il funzionamento delle istituzioni e la necessità di trovare un equilibrio tra stabilità dei governi e tutela delle garanzie costituzionali. De Priamo ha posto l’accento sull’importanza della governabilità, sottolineando l’esigenza di un sistema istituzionale capace di assicurare stabilità e continuità nell’azione di governo. Un obiettivo che, tuttavia, deve procedere insieme alla salvaguardia dei contrappesi democratici e degli organismi di garanzia, a partire dalla Corte costituzionale. Il tema delle riforme, dunque, non può essere affrontato esclusivamente attraverso la prospettiva della maggioranza di turno, ma richiede una riflessione più ampia sul funzionamento dello Stato, sulla rappresentanza e sull’equilibrio tra i poteri.

Il messaggio centrale del volume di Antonio Polito, ripreso nel corso del dibattito, è che la Costituzione italiana non può essere considerata proprietà culturale o politica di una sola parte. La Carta nasce infatti dall’incontro di tradizioni diverse e rappresenta il risultato di una stagione nella quale il confronto, pur tra profonde differenze, riuscì a produrre un accordo sui principi fondamentali della Repubblica. È proprio questa consapevolezza che dovrebbe guidare anche le discussioni sulle riforme contemporanee. La presentazione a Palazzo Madama ha così offerto l’occasione per rilanciare una questione centrale per la vita democratica del Paese: la possibilità di discutere del futuro delle istituzioni senza trasformare ogni proposta di cambiamento in una battaglia ideologica.

La Costituzione non è di destra né di sinistra: è il patrimonio comune sul quale si fonda la Repubblica. E proprio per questo, come ha sottolineato De Priamo, la sua evoluzione e la modernizzazione delle istituzioni dovrebbero nascere dal confronto, dalla partecipazione e dalla capacità delle diverse forze politiche di riconoscersi in un interesse superiore a quello delle singole appartenenze.

Aurelio Coppeto – Direttore Responsabile AgenPress